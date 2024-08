Silent Hill 2: Darum eignet es sich besser als sein Vorgänger für ein Remake

Mit dem Remake zu Silent Hill 2 steht im spukigsten Monat des Jahres die Neuauflage eines der kultigsten Horror-Games an. Schon 23 Jahre ist es her, seit uns das mysteriöse und grauenerregende Adventure auf die heimischen Konsolen – damals zunächst PS2-exklusiv – gespült wurde.

Ähnlich gruselig dürfte uns – die wir mittlerweile von 4K, 60 FPS und Raytracing verwöhnt werden – mittlerweile die Grafik vorkommen, daher ist es allerhöchste Zeit, dass sich mal jemand an ein vernünftiges Remake setzt; in diesem Fall in Gestalt vom polnischen Entwicklerstudio Bloober Team. Doch warum setzt dieses gleich beim zweiten Teil der Reihe an?

Silent Hill 2 Remake: Persönlicher und weniger abgedreht

Wer Silent Hill kennt und an ikonische Momente und Charaktere denkt, bekommt wahrscheinlich automatisch Pyramid Head oder die Bubble Head Nurse vor das innere Auge projiziert – zwei Horror verbreitende Gegner aus Silent Hill 2. Aber ist das der Grund, warum sich Bloober Team nicht zuerst an das erste Spiel gesetzt hat?

„Ich denke, dass Silent Hill 2 besser zu unserer DNA passt“, sagt Creative Director Mateusz Lenart im Gespräch mit RockPaperShotgun. „Es ist emotionaler und hat eine persönlichere Story als der erste oder auch der dritte Teil. Wir waren immer Fans davon, solche Geschichten zu erzählen und persönliche Erfahrungen und Gefühle zu verweben; weniger von Okkultismus und außerweltlichen Dingen.“

Tatsächlich ist das erste Silent Hill in einem Setting mit übernatürlichen Begebenheiten angesiedelt; der zweite Teil spielt sich eher auf psychologischer Ebene ab, wenngleich eine Spur Okkultismus und zahlreiche verstörende Szenen auch hier zugegen sind. „Offensichtlich sind in unseren Spielen auch übersinnliche Elemente enthalten. Aber im Endeffekt geht es um Menschen auf einer bestimmten Reise und wie sie die Wahrheit über sich selbst herausfinden.“

Unter eingefleischten Fans gilt Silent Hill 2 ohnehin als das beste Spiel der Reihe, daher ist ein Remake in zeitgemäßem Look für dieses Horror-Adventure vor den anderen Teilen nachvollziehbar. Da auch die Handlung nicht an den ersten Teil anknüpft, sondern als eigenständige Story fungiert, muss man sich auch in dieser Hinsicht keine Sorgen machen. Das Remake erscheint am 8. Oktober für PlayStation 5 und PC. Alles was wir bisher zu Silent Hill 2 wissen, könnt ihr hier nachlesen.

Quellen: RockPaperShotgun