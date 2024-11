Silent Hill 2: PS 5 Pro Version verbuggt – „Wusste sofort, dass hier etwas nicht stimmt“

Das Remake von Silent Hill 2 kam einen Monat vor der PlayStation 5 Pro auf den Markt – zwei Releases, die einige Fans von atmosphärischen Horror-Adventures sicher zu einem besonders hochwertigen Spielspaß kombinieren wollten. Die Ernüchterung folgte schnell.

So ist das Spiel auf der neuen und leistungsfähigeren Version der PlayStation stark verbuggt, besonders im Performance-Modus fallen krasse grafische Fehler auf. Kann vielleicht mal passieren, wenn das Problem schnell gepatcht wird. Von Entwickler Bloober Team kam bisher aber keine Reaktion. Das macht die Fans ungeduldig.

Silent Hill 2: Hier gruselt’s die Fans nicht nur vor Angst

Das Problem tritt bei Flächen mit Spiegelungen auf, zum Beispiel bei Wasserpfützen auf den Straßen. Diese flackern stark an den Rändern oder wenn sie im Hintergrund auftreten. Fast könnte man meinen, dass es regnet – aber das tut es nicht. Auch im Quality-Modus ist das Problem erkennbar, wenn auch nicht ganz so deutlich.

„Ich wusste sofort, dass hier etwas nicht stimmt, auch ohne vorher Gameplay gesehen oder das Spiel je gespielt zu haben“, schreibt Unlucky-Soil-2456 auf Reddit. „Ich schaffe es nicht, das Spiel in diesem Zustand zu spielen, weil es mich so ablenkt.“ Auch auf Twitter werden die Fans langsam ungehalten; unter Posts des offiziellen Silent Hill-Accounts sind regelmäßig Aufforderungen zu lesen, es möge doch bitte ein Patch veröffentlicht werden.

Seitens Entwicklerstudio Bloober Team oder Publisher Konami gab es allerdings noch keine Meldung. Normalerweise wird in solchen Fällen ja gerne etwas wie „Wir hören euch“ gepostet. Wirklich ungehalten wirkt 40GearsTickingClock: „Es ist schon schäbig, ein Spiel als PS5 Pro-verbessert zu betiteln, wenn es in Wirklichkeit schlechter läuft, als die reguläre Version.“

Dass man sich des Problems gewahr ist, ist allerdings wahrscheinlich. „Ein so beliebtes Spiel wird einen Patch kriegen, aber das ist nichts, was sich so schnell erledigen lässt“, ist sich CaterpillarFun3811 auf Reddit sicher. Wenn es einen solchen Patch gibt oder vorabzusehen ist, wann er verfügbar ist, melden sich sicher auch die Silent Hill 2-Macher dazu.

