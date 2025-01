Skyrim: Geniale Monster-Mod bringt endlich „Pokémon“ in die Open World – „verdammt cool“

Preisfrage: Was würde bereits Mitte letzten Jahres veröffentlicht, und ist nichtsdestoweniger dermaßen kurios, dass wir euch dieses Stück Modding für Skyrim keinesfalls vorenthalten können? Die Antwort lautet: The Dragonborn’s Bestiary für The Elder Scrolls V: Skyrim.

Was sich hinter der Mod verbirgt, die vielleicht eher an die Fantastischen Tierwesen aus dem Harry Potter-Universum denken lässt? Eine Art Pokédex für die Fantasy-Kreaturen aus Bethesdas Rollenspiel. Und nicht nur die Fauna aus dem Hauptspiel schnappt ihr euch dank dieser Fan-Mod.

Eigenes Pokédex in The Elder Scroll 5: Skyrim aufbauen – so funktioniert’s

Dieses Quasi-Pokédex umfasst ganze 122 Einträge – nicht nur für das Skyrim-Hauptspiel. Auch Gezücht aus den Erweiterungen Dawnguard oder Dragonborn dürft ihr katalogisieren, schreibt der Mod-Ersteller auf Nexus Mods. Wer sich jetzt verdattert am Hinterkopf kratzt, ahnungslos ist, was mit einem „Pokédex“ überhaupt gemeint ist: Damit erhaltet ihr übersichtlich Informationen zu den Kreaturen aufgeschlüsselt, die euren Weg durch Skyrim kreuzen. Praktisch: Ihr könnt etwa Infos zu den Stärken und Schwächen des jeweiligen Wesens aufrufen.

Wer noch skeptisch ist: In wenig mehr als drei Minuten wird euch auf YouTube demonstriert, wie das Gameplay mit The Dragonborn’s Bastiary aussieht. Aus der Kommentarspalte jedenfalls tröpfelt Euphorie; dafür steht eine Wortmeldung wie „Das ist so verdammt cool“.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Informationen, mit denen euch dieses Kreaturen-Register versorgt, sind: Welche Ressourcen euch die unterschiedlichen Lebewesen jeweils liefern. Oder auch, wie häufig ihr bisher eine bestimmte Kreatur erlegt oder beschworen habt – oder sogar selbst in dieselbe verwandelt habt. Schön: Auch euch freundlich gesonnene Tiere erhalten einen Eintrag – beispielsweise Hunde. Interessierte schnappen sich The Dragonborn’s Bestiary kostenfrei auf Nexus Mods, immer vorausgesetzt natürlich, das Hauptspiel The Elder Scrolls V: Skyrim parkt auf eurer Festplatte.

Beachtet auch die zahlreichen, anhängigen Zusatz-Downloads, welche für die Mod bereitstehen (beispielsweise ein Widescreen-Patch). Die Inspiration des Modders hinter dem Spitznamen JPSteel2 entzündete sich übrigens mitnichten an den kleinen, japanischen Taschenmonstern. Stattdessen waren es „die verschiedenen Einträge zur Kreaturen in Spielen wie The Witcher 3“, welche für die Initialzündung sorgten. Eine Vorliebe dafür, „die Datenbanken von Assassin’s Creed nach Wissenswertem zu durchstöbern“, war eine weitere Anregung, schreibt die Person.

Apropos Meuchelmörder-Saga: Auch eine Art Pokédex, nur für Assassin’s Creed Shadows, haben wir euch in unserem informativen Übersichts-Artikel eingerichtet.

Quellen: Nexus Mods / @JPSteel2, YouTube / @jpsteel, @JaySerpa