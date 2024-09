Snacko: Cozy Game verspricht Stardew Valley-Vibes mit Cat Content

Eine Farming Sim à la Stardew Valley, aber mit einem katzenhaften Charakter als Protagonisten? Das passt doch zusammen wie Herbstwetter und Kuscheldecke. Snacko verspricht euch ein charmantes Abenteuer rund um den Wideraufbau einer Insel.

Dabei könnt ihr das Eiland und seine vier verschiedenen Biome mit einem Buggy erkunden, zahlreiche knuffige Charaktere treffen und müsst auch das ein oder andere Geheimnis lüften. Derzeit ist das Spiel noch in der Early Access-Phase.

Snacko: Cozy Game schleicht auf leisen Pfoten Richtung 1.0-Release

Das Entwickler-Duo von Bluecurse Studios hält die Community des Spiels auf Steam regelmäßig auf dem Laufenden, veröffentlicht fast wöchentlich kleine Updates und Patches. Und bei den Spielerinnen und Spielern kommt es gut an – 98 Prozent der (zugegebenermaßen übersichtlichen Anzahl von) 274 Bewertungen, sind positiv.

Die kleine Katze (oder Kater?) Snacko muss nicht nur genretypisch eine Farm am Laufen halten und dabei Obst und Gemüse anbauen, den Garten sowie das Wohnhaus dekorieren, angeln, kochen und hin und wieder in einem Pappkarton schlafen, sondern auch eine ganze Stadt wieder auf Vordermann bringen. Dabei trifft Snacko auf mehr als 20 einzigartige Charaktere, wie den Tiger Han, Waschbär Pico oder Kranichdame Chae-young, mit denen er oder sie Freundschaften und sogar Romanzen eingehen kann.

Grafisch gestaltet sich das Cozy Game als eine wilde Mischung aus zweidimensionalen Pixel-Charakteren, quietschbunter 3D-Umgebung und liebevollen Charakter-Artworks in den Dialogszenen. Der Soundtrack wurde von Dale North beigesteuert, der sich unter anderem auch für die akustische Untermalung in Magical Delicacy, RWBY: Arrowfell oder Yars Rising (das wir euch nach einem Anspieltermin wärmstens empfehlen können) verantwortlich zeichnet.

Snacko befindet sich seit letztem Dezember im Early Access, in dem die Hauptstory gespielt werden kann und alle Kernelemente verfügbar sind. „Wir glauben, dass das Spiel weniger als ein Jahr im Early Access bleibt“, heißt es in einem Q&A auf der Steam-Seite des Spiels. Ein Release der Version 1.0 in den nächsten Monaten ist also wahrscheinlich. Wer noch unsicher ist, kann sich auf Steam aber auch eine kostenlose Demo herunterladen.

