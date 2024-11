Big-Band-Cover von Battle-Theme aus Persona 5 für Grammy nominiert

Vor mittlerweile acht Jahren begeisterte der Release von Persona 5 Fans des modernen JPRGs nicht nur mit dem poppigen Stil und detailliertem Socializing-Part, sondern auch mit seinem schmissigen Soundtrack. Dieser könnte jetzt nach all dieser Zeit noch eine späte Ehrung der höchsten Güte erfahren.

Der Titel „Last Surprise“, den Spieler*innen stets in den rundenbasierten Kämpfen zu hören bekommen, wurde Ende letzten Jahres von der Jazz-Formation The 8-Bit Big Band eingespielt, die sich auf Coverversionen von Videospiel-Soundtracks spezialisiert. Produzent Charlie Rosen, der den Track mit Jake Silverman zusammen arrangiert hat, teilt nun eine grandiose Neuigkeit auf Twitter.

Wiederholt The 8-Bit Big Band ihren Erfolg mit Persona 5?

In den diversen Preisverleihungen nach Veröffentlichung von Persona 5 hat das Spiel schon den einen oder anderen Award abstauben können, unter anderem für den Soundtrack, der sich durch eingängige Soul- und Jazz-Nummern auszeichnet. Einer der größten Ohrwürmer dürfte das Battle Theme „Last Surprise“ sein, welches demnächst eine besondere Auszeichnung einfahren könnte: Einen Grammy.

„Ich wurde gerade für meinen vierten Grammy in Folge nominiert“, schreibt Charlie Rosen, Leiter der 8-Bit Big Band, auf Twitter aufgeregt. Zusammen mit seinem „bro in crime“ Button Masher alias Jake Silverman arrangierte er den Song für das Orchester. „Lang lebe Videospielmusik!“, skandiert der Produzent am Ende seines Tweets. Nominiert ist der Titel in der Kategorie „Best Arrangement, Instrument and Vocals“. Letztere steuerte Jonah Nilsson von der Band Dirty Loops bei.

Wie sich so ein Grammy-Sieg anfühlt, dürften Rosen und Silverman mit ihrer 8-Bit Big Band jedoch noch gut in Erinnerung haben. Bereits 2022 holten sie sich den Award in derselben Kategorie mit dem Song „Meta Knight’s Revenge“ aus Kirby Super Star – überhaupt erst das zweite Mal, dass eine Produktion mit Videospielkontext einen Grammy gewinnen konnte.

Ob die beiden passionierten Videospielmusik-Enthusiasten diesen Coup wiederholen können, werden wir bei der Grammy-Verleihung am 2. Februar 2025 erfahren. Namhafte Konkurrenten in der Kategorie sind unter anderem John Legend und Willow.

