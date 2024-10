Space Marine 2-Macher sitzen an Action-RPG zu Avatar: Der Herr der Elemente

Mit Avatar: Der Herr der Elemente (im Original: The Last Airbender) bekommt eine der beliebtesten Zeichentrickserien eine hochwertige Videospielumsetzung. Mit AAA-Budget setzt sich Entwicklerstudio Saber Interactive (Space Marine 2) an die Umsetzung eines Action-RPGs.

Mit an Bord sind auch die Macher der Serie Michael DiMartino und Bryan Konietzko, unter deren Mitarbeit das Franchise auf hohem Niveau erweitert werden soll. Zwar befindet sich das Spiel derzeit noch in einem sehr frühen Entwicklungsstatus, ein paar Dinge gibt es darüber jedoch schon zu berichten.

Avatar: Herr der User-Kritiken

Avatar: Der Herr der Elemente gehört zu einer der beliebtesten Animationsserien und kann auf Metacritic einen Userscore von 9,4 bei 1.161 Bewertungen aufweisen. Mit dem gefloppten Kinofilm und der – wohlwollend gesagt – mit gemischten Gefühlen aufgenommenen Live-Action-Serie auf Netflix in diesem Jahr hat das Universum auch durchaus weniger glorreiche Einträge. Die Original-Serie von 2005 und mit Abstrichen auch die Sequel-Serie The Legend of Korra hat aber nach wie vor seine glühenden Verehrer*innen.

Daher ist es wohl auch ein kluger Schachzug, wenn das kommende Avatar-Spiel zwar in der bekannten Welt, nicht aber zu einer bereits durch die Serien unter die Lupe genommenen Zeit stattfinden soll. Spielerinnen und Spieler dürfen laut Publisher Paramount Game Studios und Entwickler Saber Interactive in die Rolle eines „völlig neuen und nie zuvor gesehenen Avatars“ schlüpfen können (via IGN). Die Annahme, dass man sich unter dieser Prämisse das Aussehen und die Herkunft seines Avatars selbst erstellen kann, liegt durchaus nahe.

Bekannte Welt, neue Charaktere

Zeitlich soll es mehrere Jahrtausende vor den uns bekannten Ereignissen liegen. Spielerinnen und Spieler „können sich darauf einstellen, eine lebendige Welt zu erleben, alle vier Elemente beherrschen zu lernen, an der Seite von Gefährt*innen Kämpfe zu bestreiten und die Herausforderungen zu erleben, die es mit sich bringt, wenn man der Hüter des Gleichgewichts in der Welt ist“.

Es gab durchaus schon Videospiele in diesem Franchise – das kommende wird jedoch das größte und soll der grenzenlosen Passion der Fans gerecht werden. „Wir wissen, dass die treuen Fans von Avatar: The Last Airbender begierig nach neuen Geschichten sind, die sie weiter in diese Welt bringen“, sagt Doug Rosen, SVP Games and Emerging Media, von Paramount. „Durch Videospiele haben wir auf immersivem Weg die Möglichkeit dazu.“

Das Action-RPG soll sowohl für PC als auch Konsolen erscheinen und in enger Zusammenarbeit mit den Avatar Studios entstehen. Dass Saber Interactive eine passende Videospielumsetzung für ein populäres und langlebiges Franchise auf die Beine stellen kann, könnt ihr in unserer Rezension zum kürzlich erschienenen Warhammer 40.000: Space Marine 2 lesen.

Quellen: IGN, Metacritic