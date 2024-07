Stalker 2: Infos satt zu Release, Plattformen, Systemanforderungen – und anderem Zonen-Horror

Schnell! Welche erfolgreichen Shooter-Serien fallen euch ohne Nachdenken aus dem Stehgreif ein? Wenn die Antworten Half-Life, Unreal, Halo, Call of Duty, Wolfenstein oder Doom lauten, liegt ihr natürlich goldrichtig. Einerseits. Andererseits steht uns mit Stalker 2: Heart of Chornobyl noch dieses Jahr eine Shooter-Erfahrung mit offener Spielewelt, starken Rollenspiel-Elementen und einem dystopisch verstrahltem Setting ins Haus, das hoffnungsvolle Blicke Richtung des Developers GSC Game World richten lässt.

Aber was genau erwartet uns eigentlich mit Stalker 2? Wann erscheint der Hoffnungsträger? Und welche Special-Editon mit Anomalie zum selber zusammenstecken will uns an den Geldbeutel? In unserer Übersicht stöpseln wird euch die wichtigsten, bisher verfügbaren Schlüsselinformationen zusammen.

Stalker 2: Heart of Chornobyl: Handlung und Gameplay

Wie auch schon im originalen Stalker verschlägt es euch in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wieder in die Zone, also in den radioaktiv verstrahlten Sperrbereich des gescheiterten Atomkraftwerks von Tschernobyl. In Stalker 2 schlüpft ihr in die Rolle eines neuen Protagonisten namens Skif. Grob gesagt dürfte euch mit dem neuen Stalker eine in sich geschlossene, aber auch nichtlineare Geschichte erwarten – die Rollenspiel-typisch stark von euren Entscheidungen als Spieler*in geprägt ist. Ein zusätzlicher Clou: Das Spiel soll verschiedene Enden bieten.

Was das soziale Geflecht der fantastischen Stalker-Welt angeht, werdet ihr mit zwei altvertrauten Gruppierungen konfrontiert. Einerseits wären da die Monolither, einem allen anderen Stalkern gegenüber feindschaftlich eingestellter Kult, der gut und gerne als fanatisch eingestuft werden darf. Andererseits die Wächter mit ihrem Bestreben, die Zone zu zerstören und damit eine Gefahr für die gesamte Menschheit aus der Welt zu schaffen.

So idyllisch wie auf einer Blumenwiese wird es auch im zweiten Teil der Stalker-Reihe selten zugehen. Credit: GSC Game World

In Sachen Gameplay erwartet euch mit dem Titel ein Shooter mit starken Rollenspiel-Elementen, der euch in eine herausfordernde, offene Spielwelt wirft. Die Open World dürft gut bestückt sein mit Geheimnissen, die entschlüsselt werden möchten, Gegenständen, die geborgen werden sollen – und natürlich (nicht-)menschlichen Gegnern, welche sich euren Zielen in den Weg stellen. Daneben tischt euch Stalker 2 Survival-Mechaniken auf, in deren Rahmen ihr cleveres Item-Management betreiben müsst, um in der Zone zu bestehen. Ergänzt um Stealth-Mechaniken und einem Fokus auf Storytelling, verspricht S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ein intensives Spielerlebnis.

Veröffentlichungsdatum: Wann wird Stalker 2 erscheinen?

Update vom 25.07.: Wie der Developer von Stalker 2 heute bekanntgegeben hat, wird das Spiel abermals verschoben. Neues Release-Datum ist jetzt der 20. November 2024. 4P hat berichtet.

Ursprüngliche Infos zum Veröffentlichungsdatum: Via Steam hat Developer GSC Game World Anfang des Jahres den 5. September 2024 als neuen Veröffentlichungsdatum für Stalker 2 angegeben. Ursprünglich sollte der Shooter bereits im ersten Quartal 2024 erscheinen. Weil GSC Game World jedoch mit der Rückmeldung seitens Fachpresse unzufrieden war, nicht der selbst gesetzten Erwartungshaltung gerecht wurde, verschob man den Titel zugunsten des neuen Release-Termins nach hinten – damit Anfang September 2024 hoffentlich ein reibungsloses Spielerlebnis gegeben ist.

Gerade mit seinem fantastischen, konfliktreichen Geschichten rund um das gescheiterte Atomkraftwerk könnte das neue Stalker punkten. Credit: GSC Game World

Teaser, Trailer, Gameplay-Videos und andere Bewegtbilder

Im Verlauf seiner Entwicklung sind zu Stalker 2 die unterschiedlichsten Trailer erschienen. Wir bieten euch nachstehend eine Auswahl einiger unserer Meinung nach interessantesten. Um jedwedes Bewegtbildmaterial zu Heart of Chornobyl zu betrachten, solltet ihr auf dem YouTube-Kanal von GSC Game World vorbeischauen.

Gameplay wurde jedenfalls erstmals im Rahmen eines Trailers auf der E3 2021 präsentiert. Durch das Video führt GSC Game Worlds PR-Spezialist Zakhar Bocharov.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der vor rund einem Jahr veröffentlichte Trailer namens Bolts and Bullets (zu Deutsch: Schrauben und Kugeln) zeigt nicht nur actiongeladenes Gameplay, sondern bietet auch stimmungsvolles Voiceover unseres Helden Skif, der anreißt, in welcher konfliktreichten Ausgangssituation er sich widerfindet. Der Mann sagt: „Ich wurde bei einem Auftrag angegriffen. Mir wurde ein Schlag auf den Kopf verpasst, und als ich aufwachte, trug ich fast nur mein Adamskostüm.“

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Strider-Trailer scheint zu bestätigen, dass der ehemalige Monolith-Stalker die Ereignisse von Call of Pripyat überlebt hat – und jetzt in Heart of Chornobyl zurückkehrt. Call of Pripyat ist das dritte, von GSC Game World entwickelte Stalker-Spiel. Die Serie begann mit Stalker: Shadow of Chernobyl (2007), dann kam Stalker: Clear Sky (2008), zeitlich vor dem originalen Stalker angesiedelt. Schließlich Stalker: Call of Pripyat (2010), das sich in der Stalker-Historie nach Shadows of Chernobyl platziert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem Summer Game Fest 2024 wurde ein brandneuer Trailer zu Stalker 2 veröffentlicht, vollgestopft mit Schießeinlagen, Nahkämpfen, optisch beeindruckenden Wirbelstürmen und verschiedensten, exzentrischen NPCs – das und mehr bietet der Trailer Time of Opportunities (zu Deutsch: Zeit der Gelegenheiten).

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welcher Developer steckt hinter Stalker 2?

Für Stalker 2: Heart of Chornobyl zeichnet sich, wie auch schon bei allen Vorgängern der Action-Rollenspiele, der ukrainische Developer GSC Game World verantwortlich. Das Studio wurde im Jahr 1995 gegründet. Ihren ersten Hit konnten die Entwickler*innen mit dem Echtzeit-Strategiespiel Cossacks: European Wars im Jahr 2001 hinlegen. Neben zahlreichen Ablegern der Cossacks-Reihe (The Art of War, Back to War, etc.) entwickelte das Studio auch den Scifi-Shooter Codename: Outbreak (2001) und das von Heroes of Might and Magic inspirierte Heroes of Annihilated Empires (2006).

Passend zu ihrem Hintergrund im Bereich Echtzeitstrategie, stampfte das Studio im Jahr 2004 auch die Versoftung zu Oliver Stones Hollywood-Film Alexander aus dem Boden. Im April 2007 kam mit der Veröffentlichung von Stalker: Shadows of Chernobyl der kritische Wendepunkt – der Survival-Shooter wurde sehr positiv aufgenommen, konnte Preise gewinnen und sich gut verkaufen. Der Erfolg zog zwei weitere Stalker-Spiele nach sich (Clear Sky, Call of Pripyat) – und sogar einige offizielle Romane und Kurzgeschichten-Anthologien sind im Stalker-Universum erschienen.

Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist GSC Game World in die tschechische Hauptstadt Prag umgezogen. Volodymyr Yezhov, ein Entwickler von GSC Game World, wurde im Dezember 2022 im Krieg getötet.

Wird Stalker 2 einen Multiplayer-Modus haben?

Laut GSC Game World soll Stalker 2: Heart of Chornobyl im Nachgang zum Release mit einem kostenlosen Update um einen Multiplayer-Part erweitert werden. Wie dieses Multiplayer konkret aussehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Denkbar wärend beispielsweise Multiplayer-Spielarten wie Deathmatch, Team-Deathmatch oder Artifact Hunt, wie wir sie schon aus dem ersten Stalker kennen.

Die Unreal Engine 5 sorgt für ein stimmungsvolles Spiel aus Licht und Schatten. Credit: GSC Game World

PC, PS5, Xbox: Für welche Plattformen erscheint Stalker 2?

Stand jetzt soll Stalker 2 am Tag der Veröffentlichung sowohl für PC als auch für Xbox Series X und S erhältlich sein. Wer auf dem PC in die Zone aufbrechen wird, darf sich den zweiten Teil von Stalker bei Steam, GOG, Epic Games Store oder Microsoft Store organisieren. Was die Verfügbarkeit auf der PlayStation 5 angeht: Wie das Branchenblatt The Verge bereits 2021 berichtet hat, soll Stalker 2 für Microsofts Spielekonsole ab Release drei Monate exklusiv für die Xbox erhältlich sein. Denkbar ist also, dass Stalker 2 irgendwann nach diesem Zeitraum auch für Sonys Spielekonsole veröffentlicht wird. Immerhin der Vorgänger S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl ist inzwischen ebenfalls für die PlayStation zu haben.

Welche PC-Systemanforderungen sind zu erwarten?

Die empfohlenen Systemanforderungen für euren Heimcomputer sind über Steam einsehbar – und lauten wie nachstehend:

Anforderung Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10, Windows 11 Windows 10, Windows 11 Prozessor AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM Grafikkarte AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB Speicherplatz 150 GB verfügbarer Speicherplatz 150 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen SSD SSD

Wie viel wird Stalker 2 kosten?

Nebst der Standard-Edition für 60 Euro wird Stalker 2 in fünf weitern Editionen erhältlich sein. Das Spiel wird sowohl auf physischen Datenträgern als auch als digitaler Download auf Steam oder GOG zu beziehen sein.

Zunächst die digitalen Editionen: Hier unterteilt sich das Angebot in Standard Edition (60 Euro), Deluxe Edition (80 Euro) und Ultimate Edition (110 Euro). Vorbesteller*innen aller digitalen Editionen erhalten zusätzlich kosmetische Inhalte wie Skins für Waffen oder Rüstungen. Die Deluxe Edition fährt mitunter mit einer exklusiven Nebenquest, digitalem Artbook oder dem offiziellen Soundtrack auf. Und im Falle der Ultimate Editions gibt’s zu den genannten Boni noch zwei größere Story-Erweiterungen und den Season Pass obendrauf.

Wer sich Hardcore-Fan schimpft und das nötige Kleingeld übrig hat, kann sich sowas wie die Ultimate Edition schnappen. Credit: GSC Game World

Bei den physischen Editionen gibt’s dann naheliegenderweise haptische Extras dazu. Alle physischen Editionen eint, dass sie mit einem Steelbook, einem Brief der Developer, einer „Erlaubnis für die Souvenir-Zone“ und einigen Aufklebern daherkommen. Zu der Limited Edition gesellen sich dann noch Nettigkeiten wie Poster, annähbare Patches, Hundemarke und Schlüsselanhänger.

Und wer wirklich das amtliche Fan-Paket ordern möchte, kann mit der Collector’s Edition noch ein physisch vorliegendes Artbook und eine Stalker-Figur abgreifen – respektive die Ultimate Edition glänzt zudem mit einer Artefakt-Container-Lampe und einem offiziellen Stalker-Rucksack.

Quellen: Steam, Stalker 2, Rock Paper Shotgun, Video Games On SI, The Verge, PlayStation Store, Stalker Wiki, YouTube /@GSC Game World