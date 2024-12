Stalker 2: Erstes riesiges Update löst fast 2.000 Probleme & fixt endlich eines der besten Features

Nur wenig Videospiele wurden in 2024 so heiß diskutiert wie Stalker 2. Während der atmosphärische Open World-Shooter vieles richtig macht, wurde sein Release doch von den vielen Problemen – gerade auf Seiten der Technik – überschattet. Das erste, wahrlich riesige Update soll dies nun ändern.

Vielen Spielerinnen und Spielern vor allem ein Dorn im Auge: Das lange vor dem Launch gelobte A-Life 2.0, welches den NPCs in Stalker 2 ein Eigenleben einhauchen soll, während sie möglichst realistisch mit uns interagieren. Wirkt die KI des Shooters doch zunächst noch etwas holprig, will Patch 1.1 endlich Abhilfe schaffen – auch für über 1.800 andere, kleinere Baustellen.

Dies macht sich natürlich auch in der Größe des Updates bemerkbar: Während andere moderne Blockbuster gut und gerne einmal an der magischen 100 Gigabyte-Marke kratzen, bringt Patch 1.1 für Stalker 2 mal eben massige 110 GB auf die Platte. Ähnlich ausführlich sind demzufolge auch die Patch Notes, die ihr in Gänze auf der entsprechenden offiziellen Seite nachschlagen könnt.

Dem wohl spannendsten Part widmen die Entwicklerinnen und Entwickler dem bereits angesprochenen A-Life. Dieser betrifft einen Großteil des gesamten Spiels, greift gleichermaßen Grafik-Glitches wie zerschossene Handlungsstränge und Quest-Verläufe an. Vertraut man den Angaben des Change Logs, so soll das eigentliche Highlight von Stalker 2 nun wie beabsichtigt funktionieren. Heißt:

NPCs spawnen nicht länger unbemerkt hinter eurem Rücken.

Ihr trefft nun in der Zone häufiger auf herumstreifende KI-Charaktere.

Die Sichtweite, auf der ihr für die NPCs erkenntlich seid, wurde vergrößert.

NPCs verfolgen ihre Ziele jetzt auch, wenn ihr nicht gerade mit ihnen interagiert, sodass die Chance besteht, sie im späteren Verlauf andernorts noch einmal anzutreffen.

NPCs vergrößern nun aus eigenem Interesse ihr Territorium und legen sich dabei mit wieder anderen NPCs oder Mutanten an.

Die in der Zone kundschaftenden Gruppen sind nun flexibler, können mal größer, mal kleiner sein und gehören verschiedenen Fraktionen an.

Menschliche Nicht-Spieler-Charaktere sollen mit dem Update einen stärkeren Sozialdrang aufweisen, indem sie sich mit anderen Menschen unterhalten und weniger festgefahren in ihrem Tagesablauf sind.

Auch die künstliche Intelligenz von Feinden soll mit Patch 1.1 von Stalker 2 eine Verbesserung erfahren haben – auch unabhängig von A-Life. Hinzu kommen noch über 1.700 weitere Problemlösungen, die sich in den ellenlangen Patch Notes niederschlagen. Funktioniert alles wie beabsichtigt, freuen wir uns künftig also über eine drastisch verbesserte, angenehme und hoffentlich reibungslosere Spielerfahrung.

Wie sich Stalker 2 in unserem Test schlägt, verraten wir euch an entsprechender Stelle natürlich noch einmal ganz ausführlich. So viel sei gesagt: In die Top 10 unserer Spiele des Jahres 2024 hat es der Titel auf jeden Fall geschafft.

