Stalker 2: Heart of Chornobyl – Alles, was ihr vor dem Kauf wissen müsst – inklusive Uhrzeiten auf allen Plattformen

Die Veröffentlichung von Stalker 2: Heart of Chornobyl steht kurz bevor. Dann erscheint der Open-World-Survival-Shooter von GSC Game World für Xbox Series X|S und PC. Für Xbox Game Pass-Nutzer*innen ist der Titel bereits vorab als Pre-Download verfügbar.

Wer sich fragt, ob das Spiel auch für PS5 erscheinen wird, könnte ebenfalls Grund zur Hoffnung haben. Durch Gerichtsunterlagen, die im Zuge des Apple-vs.-Epic-Falls an die Öffentlichkeit gelangten, wird deutlich, dass die Exklusivität für Xbox nur drei Monate betragen könnte. Ein Release auf Sonys Konsole wäre dann theoretisch ab Februar 2025 möglich.

Stalker 2: Eine der größten Open Worlds

Was im Spiel Stalker 2 am Ende alles zu erwarten ist, hat der YouTube-Kanal LaserBolt, den fast 280.000 Nutzer*innen abonniert haben, in einem Video zusammengefasst. Darin dreht sich alles um Grafik, Atmosphäre, die Open World-Erfahrung, Kämpfe, NPCs und Co.

Worauf sich Fans zunächst besonders freuen dürfen: Dank Unreal Engine 5 wird das Spiel deutlich immersiver und düsterer als seine Vorgänger. Entwickler*innen haben bestätigt, dass keine Vorkenntnisse aus den vorherigen Teilen nötig sind, um die Welt und Geschichte von Stalker 2 zu genießen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Skif, einem Protagonisten, der die gefährliche Zone rund um Tschernobyl erkundet. Die fiktive Region basiert auf einem alternativen Zeitstrahl, in dem eine zweite Katastrophe die Umgebung in eine dystopische Wildnis voller Mutationen und übernatürlicher Gefahren verwandelt hat.

Die Zone in Stalker 2 ist riesig: Mit über 60 Quadratkilometern zählt sie zu den größten Open Worlds, die es bislang in Videospielen gab. Alte Orte wie der Kordon kehren zurück, ergänzt durch neue Schauplätze wie Duga.

Dynamische NPCs und Survival-Fokus

Dank des „A-Life 2.0“-Systems agieren NPCs und Fraktionen dynamisch auf eure Entscheidungen, was jeder Spielsession eine einzigartige Note verleiht. Ihr müsst euch zudem mit einem Tag-Nacht-Zyklus und wechselndem Wetter arrangieren, während ihr Hunger, Schlaf und Strahlenbelastung managt.

Neben dem Survival-Aspekt bietet Stalker 2 brutale, taktische Kämpfe. Es stehen über 30 Waffen mit hunderten Modifikationen zur Verfügung, die ihr im Spiel finden oder anpassen könnt. Das Spiel wird mit drei Schwierigkeitsgraden veröffentlicht – selbst der normale Modus soll fordernd sein. Höhere Stufen entfernen HUD und Interface-Elemente, was das Überleben zusätzlich erschwert.

Multiplayer-Modus

Obwohl ein Multiplayer-Mode zunächst nicht offiziell bestätigt war, ist längst klar: „Der Mehrspielermodus wird nach der Veröffentlichung als kostenloses Update hinzugefügt“, wie es beispielsweise bei Steam heißt.

Klar ist dennoch, dass die Einzelspielererfahrung im Vordergrund steht und eine Mischung aus intensiver Survival-Action und einem tiefgründigen Open-World-Erlebnis bieten wird.

Hier könnt ihr das Video in voller Länge anschauen:

Alle Release-Uhrzeiten von Stalker 2: Heart of Chornobyl

Wie GamePro berichtet, macht es euch GSC Game World einfach, denn Stalker 2 erscheint auf allen Plattformen zur gleichen Zeit, und zwar am späten Nachmittag um 17 Uhr. Unterschiede durch die Zeitzonen gibt es keine, und auch auf einen Early Access für Vorbesteller*innen oder Käufer*innen einer der Sondereditionen müsst ihr verzichten.

Aber: Egal, ob ihr mit dem Game Pass spielt oder euch die PC-Version zulegt – der November verspricht mit Stalker 2 einen der atmosphärischsten Shooter des Jahres.

