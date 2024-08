Star Wars Outlaws: Löscht jetzt euren Speicherstand auf der PS5, um weiterspielen zu können

Star Wars Outlaws kann bereits seit dem 27. August gespielt werden, wenn ihr die Gold- oder Premium-Edition erworben habt. Auch ein erster Patch ist schon verfügbar, der sorgt aber auf der PS5 für gehörigen Ärger.

Denn wenn ihr bereits mit Kay Vess und Nix losgezogen seid, müsst ihr jetzt auf der Sony-Konsole neu anfangen. So zumindest eine Empfehlung von Ubisoft selbst, die der Publisher via E-Mail an alle betroffenen Spieler*innen versendet.

Der Patch mit der dazugehörigen Nummer 1.000.002 wurde nach dem Early Access-Start von Star Wars Outlaws veröffentlicht. Eigentlich soll er einige Probleme aus der Welt schaffen und fügt auch einen optionalen 40 FPS-Modus hinzu, für all diejenigen, die auf einem 120 Hertz-Fernseher spielen.

Allerdings hat der Patch auch eine dunkle Seite: Wer auf der PS5 nach dem Update seinen Speicherstand weiterspielen will, wird früher oder später auf richtig fiese Bugs treffen. Um diesen zu entgehen, müsst ihr ein neues Spiel anfangen – sämtlicher Fortschritt geht damit natürlich verloren.

Auf diesen Umstand weist Ubisoft via E-Mail hin, wie mehrere Reddit-User berichten. Darin heißt es, dass man sich für die Unannehmlichkeiten entschuldige, den Spieler oder die Spielerin aber darum bitte, einen neuen Speicherstand anzulegen, sobald das Update installiert wurde. Andernfalls könne man Star Wars Outlaws nicht „so genießen, wie es unser Team beabsichtigt hat“.

Um welche Probleme handelt es sich?

Falls ihr darauf nicht hört und euren früheren Speicherstand fortsetzt, dann werdet ihr „leider mit Problemen und Fortschritts-Blockaden konfrontiert“, so der Text der E-Mail weiter. Ubisoft führt zwar nicht aus, um welche Fehler es sich genau handelt, es gibt jedoch bereits erste klare Hinweise.

So heißt es in vereinzelten Kommentaren, dass Spieler*innen auf der PS5 bei einer Quest im Weltraum stecken bleiben. Ein Weiterkommen sei nicht mehr möglich – auch das Laden eines früheren Speicherstands würde schlussendlich zum selben Ergebnis führen. Entsprechend entlädt sich hier und da ein wenig Frust, insbesondere, wenn man die E-Mail selbst gar nicht erhalten hat. Nicht zu vergessen, dass man für den Vorabzugang eine der teureren Versionen kaufen musste und nun doch wieder neu anfangen darf.

Betroffen sind davon aber nach aktuellem Stand nur Spieler*innen auf der PS5. Sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox Series X|S existiert die Problematik offenbar nicht. Falls ihr bezüglich des Kaufs noch am Überlegen seid, werft vorher gerne einen Blick auf unseren Test zu Star Wars Outlaws. Alternativ halten wir an anderer Stelle praktische Tipps zum Einstieg parat.

Quelle: Reddit / @Spaghetti14