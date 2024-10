Star Wars Outlaws: Neues Update bringt massenhaft Verbesserungen – Das steckt dahinter

Der zuletzt erschienene Sternenkriegs-Ableger im Videospielformat darf sich über reichlich frischen Wind freuen: Star Wars Outlaws hat von Ubisoft das nächste große Update spendiert bekommen.

Mit Patch 1.3.0 stehen vor allem die Stealth-Elemente des Shooters im Mittelpunkt, doch auch weitere Verbesserungen für das Open World-Abenteuer stehen auf dem Plan. Alle Änderungen findet ihr nachfolgend.

Zwischen rund dreieinhalb und fünf Gigabyte ist Update 1.3.0 für Star Wars Outlaws groß – je nachdem, auf welcher Plattform ihr denn euren Fuß in die offene Welt des Titels setzt. Denn selbstredend dürfen sich sowohl PS5– als auch Xbox Series– und PC-Besitzerinnen und -Besitzer über die vielen Verbesserungen, die der Patch mit sich bringt, gleichermaßen freuen.

Vertraut man dem ausführlichen Changelog des Updates, so wurden gleich mehrere Missionen hinsichtlich ihrer Stealth-Aspekte ins Visier genommen. Dies soll Spielerinnen und Spielern mehr Flexibilität ermöglichen, wie sie mit verschiedenen Spielsituationen umgehen und euch etwas mehr Luft geben, um die Mission auch vernünftig zum Abschluss zu bringen, anstatt an ihr zu scheitern.

Obendrein sollen auch eure Ausflüge mit dem Speeder jetzt smoother ablaufen, heißt: weniger Kollisionen mit umherliegenden Spielelementen in der Umgebung. Darüber hinaus wurden Verbesserungen am Kampfverhalten eurer KI-Kontrahenten vorgenommen und euch mehr Möglichkeiten geboten, in verfeindeten Gebieten der offenen Welt von Star Wars Outlaws automatisch zu speichern. Alle Patch Notes findet ihr wie immer auf der entsprechenden Webseite im Detail, die wichtigsten – abseits der bereits angesprochenen – aber auch noch einmal hier:

Leistung und Stabilität

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel abstürzte, wenn „Neues Spiel“ ausgewählt wurde

Die allgemeine Stabilität und FPS-Einbrüche wurden verbessert

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel abstürzen konnte, wenn man das Electrobinocular auf der PS5 verwendete

Verbesserte Stabilität mit GeForce Now

Allgemeines Gameplay

Erhöhte und verbesserte Quest-Checkpoints

Verbesserte manuelle und automatische Speicherfunktionen, einschließlich mehr Möglichkeiten zum Speichern in der offenen Welt, in Verbindungen und Syndikatsterritorien

Aufhebung der Autosave-Beschränkungen für Kampf/Entdeckung

Verbesserte NPC- und Spieleranimationen

Der Schwierigkeitsgrad von ‚Gesucht‘ skaliert nun auf der Grundlage des Spielerfortschritts

Ein Problem wurde behoben, bei dem Death Troopers nicht von Suchtrupps spawnen konnten

Verbesserte Gegner-KI und Kampfverhalten

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Betäubungsschuss nicht anschlug, wenn aus der Deckung geschossen wurde und das Gewehr nicht im Halfter steckte

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Boonta Brawler Belt den Explosionsradius von Granaten nicht erhöht hat

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Haptik des Enterhakens auf der PS5 nicht vorhanden war

Verbesserte Kameraerkennung für besiegte Gegner

Abgesehen davon darf man sich über Upgrades für den Fotomodus, die Kamera, einige Zwischensequenzen wie Audioelemente freuen. Auch die Benutzerfreundlichkeit und das HUD haben Verbesserungen erfahren, wie man dem kompletten Changelog entnimmt. Wie gut Ubisofts Open World-Shooter tatsächlich ist, haben auch wir in unserem Test zu Star Wars Outlaws ausgiebig besprochen.

Quellen: Ubisoft / Star Wars Outlaws