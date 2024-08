Star Wars Outlaws: So viel Spielzeit bietet euch Ubisofts Sci-Fi-Spektakel

Mit Star Wars Outlaws verhilft Ubisoft dem Spiele-Sommer 2024 zu einem krönenden Abschluss: Die semi-offene Welt aus den Reihen Massive Entertainments feiert seinen Release zunächst im Early Access, während sich noch Unentschlossene sicher die ein oder andere Frage stellen.

Eine davon dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch um die Spielzeit drehen, die euch mit dem neuesten Sternenkriegs-Spektakel erwartet. Wie lange wird es wohl dauern, die Kampagne von Star Wars Outlaws durchzuspielen? Und welche Missionen gilt es zu erledigen? Wir haben die Antworten.

Wie lange dauert es, Star Wars Outlaws durchzuspielen?

Wie von Ubisoft gewohnt gilt es auch in Star Wars Outlaws wieder einmal einen ganzen Frachter voller Schauplätze sowie Haupt- und Nebenmissionen zu entdecken und die verschiedensten Charaktere aus dem Sternenkriegs-Universum kennenzulernen. Solltet ihr euch ausschließlich um den hauptsächlichen Handlungsstrang der Story interessieren, so plant am besten rund zwölf bis 15 Stunden an Spielzeit dafür ein.

Wem das nicht reicht, der braucht sich nicht um mangelnden Sci-Fi-Stoff zu sorgen: Engagierte Abenteurer, die sich auch mal hier mal da einer der vielen Nebenmissionen stellen oder auf den unterschiedlichen, zu bereisenden Planeten eine Zeit verweilen wollen, um sie näher zu erkunden, dürfen sich auf etwa 16 bis 25 Stunden einstellen.

Zählt ihr euch selbst zur Zunft der Completionists, die ein Spiel bis zur letzten Faser in sich aufsaugen wollen, ist an dieser Stelle aber noch lange nicht Schluss. Wollt ihr Star Wars Outlaws vier große Planeten tatsächlich mitsamt all ihrer Markierungen auf der Karte, allen Minispielen und teilweise moralisch fragwürdigen Nebencharakteren erleben, so plant am besten rund 25 bis 40 Spielstunden dafür ein. Diese werdet ihr brauchen, um eure intergalaktische Erkundungstour zu 100 Prozent abzuschließen.

Alle Missionen von Star Wars Outlaws im Überblick

Damit ihr während eures Abenteuers nicht den roten Faden, der euch durch die Hauptgeschichte führt, verliert, kann es nicht schaden, ab und an einen Blick auf die Missionsliste von Star Wars Outlaws zu werfen. Immerhin werden euch die Credits dann nicht ganz unerwartet auf den Bildschirm geworfen und ihr könnt noch ein paar Inhalte und Orte, an denen ihr etwas offengelassen habt, abgrasen.

Kay und Nix Abenteuer erstreckt sich über ganze 19 Hauptmissionen. Wer sich nicht spoilern möchte, der sollte an dieser Stelle besser aussteigen. Für alle anderen gibt es alle von ihnen nachfolgend in der „chronologischen“ Reihenfolge – auch wenn manche von ihnen zeitgleich in der halboffenen Welt verfügbar sind:

Aller Anfang

Gesetzlose

Toshara

Abgestürzt

Unterwelt

Neue Tricks

Falsche Flagge

Das Wrack

Hyperraum

Hinweis: Ab hier habt ihr in der Kampagne die freie Wahl, welche Missionen der drei folgenden Planeten ihr zuerst angehen wollt:

Kijimi

Die Tresorknackerin

Waffenschmied

Ausbruch

Der Schwarm

Tatooine

Das Schwergewicht

Partner

Jabbas Gunst

Akiva

Der Droidenschmied

Viper

Vermächtnis

Finale der Main Story

Die Wahrheit

Der Raubzug

Prophet

Ob es sich überhaupt lohnt, über die Missionen der Kampagne hinaus in Star Wars Outlaws zu versinken, verrät unser Test noch einmal ganz ausführlich. Außerdem haben wir an anderer Stelle zehn Tipps für den Einstieg in Outlaws parat.

