Star Wars Outlaws: Neuer Gameplay-Trailer kassiert rund 30.000-mal Watschen – aus grafischem Grund

Update vom 25.07.: In der Zwischenzeit ist der Dislike-Anteil des Gameplay-Videos auf 83 Prozent angestiegen (über 57.000 Mal Daumen runter). Der Negativtrend des Videos hat sich also nochmal verstärkt. Die Anzahl der Aufrufe lag zum Zeitpunkt dieses Updates bei der Schnapszahl 663.668.

Ursprüngliche Meldung: Die Macht ist wankelmütig mit Weltraumheldin Kay Vess und ihrer fluffigen Space-Katze Nix. Vor wenigen Tagen wurde bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von IGN ein zehnminütiges Gameplay-Video veröffentlicht, in dem euch eine komplette Mission auf dem Planeten Tatooine präsentiert wird – mitsamt putzigen Jawas und einer weniger putzigen Sarlacc-Grube.

Woran sich die Kommentatoren unter dem YouTube-Video jedoch aktuell aufreiben, sind weder die augenzwinkernden Dialoge, noch der Speeder-Ritt über den ikonischen Wüstenplaneten – nein, was die Gemüter erhitzt, sind als technische Schwachstellen wahrgenommene Dinge wie Bildaussetzer oder Stotterer.

Wofür wird das neue Gameplay-Video kritisiert?

Mit Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, Tom Clancy’s The Devision) hat die Open World aus dem Krieg der Sterne von Ubisoft ein Team an der Hand, dass sich mit offenen Spielwelten und Versoftungen großer Science-Fiction-Marken auskennt. Und auch, wenn sich die Mädels und Jungs rund um Creative Director Julian Gerghty eher unvorteilhaft gemeinten Vergleichen ihres Star Wars Outlaws mit Naughty Dogs Uncharted-Reihe ausgesetzt sahen, fiebern wir mit Hochspannung dem 30. August dieses Jahres entgegen – wenn Star Wars Outlaws endlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erhältlich sein wird.

Jetzt also hat ein neuer Gameplay-Trailer für eine Erschütterung der Macht gesorgt – wohl aber nicht so, wie sich das Ubisoft oder Massive Entertainment gewünscht hätten. Ungefähr vier Tage nach Veröffentlichung des Zehnminüters zeigt sich mehr als ein eindeutiger Trend: Das inzwischen fast 578.000 Mal angeschaute Video wurde mit nahezu 29.500 Daumen runter abgestraft – verglichen mit den rund 11.100 Daumen hoch bedeutet das 73 Prozent negative Bewertungen für die neusten Bewegtbilder unserer schlitzohrigen Weltraumheldin Kay.

Einer der am häufigsten mit einem Like quittierte Kommentare unter dem Video lautet dann: „Wir ignorieren also die Bildaussetzer und Explosionen wie in San Andreas?“ Einer von vielen weiteren Nutzern schlägt einen ähnlichen Ton an und meint: „Warum sieht die Grafik so schlecht aus – und auch die Partikel-Effekte bei Explosionen oder Kays Gesicht?“ Wie auch immer man als Zuschauer*in selbst zum Gezeigten steht – der Tenor zumindest in den Kommentarspalten dieses YouTube-Videos hat eine eindeutige Tendenz.

Wie reagiert Ubisoft auf die Kritik?

Die sich häufenden, negativen Kommentare haben letztlich sogar die Frage eines Analysten der Bank of America motiviert. Der Analyst fragte die Ubisoft-Führungsriege während einer Telefonkonferenz danach, ob die Verantwortlichen wegen der kritischen Kommentare nun in Betracht zögen, den Veröffentlichungstermin von Star Wars Outlaws nach hinten zu verschieben. Mit seiner Antwort verneinte Frederick Duguet, Leiter der Finanzabteilung bei Ubisoft, einen neu gesetzten Release – er sagte: „Das Spiel hat Goldstatus erreicht, der 30. August wurde als Termin [für die Veröffentlichung] bestätigt.“

Der Finanzchef ergänzte außerdem: „Wir werden in Kürze weitere Inhalte von sehr hoher Qualität und mehreren Stunden sehen, die wirklich die Tiefen der offenen Welt zeigen. Das ist ein Schlüsselelement und ein Versprechen: das Erkunden der Galaxie mit mehreren Planeten.“ Ubisoft-Chef Yves Guillemot pflichtete Duguet bei, betonte, man habe große Zuversicht in die grafischen Qualitäten des fertigen Spiels. Er sagte: „[…] Spielewelt und Spielerfahrung sind qualitativ hochwertig. Wir nutzen unsere Engine voll aus, und ich denke, die Leute werden es lieben“.

So sieht das in Star Wars: Outlaws in Action aus, wenn Sturmtruppler eins auf den Helm bekommen. Credit: Ubisoft, Massive Entertainment

Guillemot bezieht sich damit auf die Snowdrop-Engine (Avatar: Frontiers of Pandora, Tom Clancy’s The Devision 1 & 2), die speziell für Star Wars Outlaws noch mal angepasst wurde, um dicht besiedelte Städte, weitläufige Landschaften und die Weiten des Weltraums darzustellen. Wie wertig Star Wars Outlaw einerseits grafisch, andererseits spielerisch ausfallen wird, werden wir abschließend erst mit dem Release herausfinden.

Apropos Ubisoft-Chef: Monsieur Guillemot hat sich erst kürzlich schützend vor seine Mitarbeitenden gestellt, da Assassin’s Creed Shadows nicht nur mit spielerisch wertvollem Meuchelmord für Schlagzeilen sorgt.

