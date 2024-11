Star Wars Outlaws: Update 1.4 bringt riesige Änderungen – diese Verbesserungen erwarten euch demnächst

Star Wars Outlaws ist für Ubisoft bislang nicht der erhoffte Erfolg gewesen, doch das Studio hat das Abenteuer von Kay Vess noch längst nicht aufgegeben. Derzeit wird am nächsten großen Patch gearbeitet, der so einiges spielerisch auf den Kopf stellt.

Dies verrät der neue Creative Director Drew Rechner in einem Blogeintrag, in dem er auf die ersten Änderungen von Update 1.4 für Star Wars Outlaws eingeht. Im Fokus steht die Arbeit an drei Kernfeatures des Open World-Abenteuers, wodurch es sich zukünftig deutlich besser und angenehmer spielen soll.

Wie Rechner, der das Amt von Julian Gerighty übernommen hat, auf der Ubisoft-Seite ausführt, wird Update 1.4 der bislang größte Patch für Star Wars Outlaws. Das liegt vor allem an den geplanten Verbesserungen, bei denen sich das Team von Massive Entertainment auf drei entscheidende Features konzentriert.

In erster Linie soll das Kampfsystem zukünftig „mehr Tiefe und Spannung“ bieten, in dem es „Taktik und Präzision“ der Spieler*innen besser belohnt. Was damit genau gemeint ist, lässt Rechner allerdings noch offen. Darüber hinaus soll auch das Schleichen, immerhin eines der wichtigsten spielerischen Elemente, besser werden.

So ist unter anderem die Rede davon, die „Lesbarkeit und Konsistenz der Feinderkennung“ zu verbessern, während man zugleich mehr Optionen bieten möchte, wie man die verschiedenen Feindbegegnungen angeht. Bleibt noch das dritte Feature, welches in dem Fall die Steuerung ist.

Hier spricht Rechner davon, die „Zuverlässigkeit der Deckung“ zu überarbeiten und die „Reaktionsfähigkeit beim Klettern und Kauern“ zu erhöhen. Außerdem soll insgesamt das Kontrollieren von Kay Vess genauer werden.

Allzu lange müssen wir nicht mehr auf die Verbesserungen warten. Am 21. November soll Update 1.4 für Star Wars Outlaws erscheinen – also am selben Tag, an dem das Open World-Spiel auch auf Steam die Bühne betritt. Zusätzlich wird die Erweiterung Wild Card an jenem Datum veröffentlicht.

Zuvor will das Team allerdings demnächst auf einzelne Aspekte des Updates näher eingehen. Schließlich sollen nicht nur bestehende Fans von den Verbesserungen profitieren, sondern vor allem Neukäufer*innen angelockt werden. Bekanntlich hat der Third-Person-Shooter noch nicht die angestrebten Ziele erreicht – und auch wir waren im Test zu Star Wars Outlaws längst nicht restlos überzeugt.

Quelle: Ubisoft