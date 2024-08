Stardew Valley: Entwickler sprach von ungelüftetem Geheimnis – Fans rätseln bis heute

An fast jeder Ecke in Stardew Valley lassen sich mit gewissen Kniffen Geheimnisse aufdecken. Manchmal ist beispielsweise eine bestimmte Aktion an einem konkreten Datum notwendig, um ein eingebautes Detail zu entdecken. Daher kann es ganz schön schwierig sein, auf eigene Faust und ohne Anhaltspunkte zu rätseln.

Gemeinsam ist man jedoch wie so oft stärker, weshalb die Community mittlerweile reichlich Funde zusammentragen konnte. Entwickler Eric Barone, aka ConcernedApe, machte sie jedoch auf ein Geheimnis mit obskuren Informationen aufmerksam, dass laut ihm weiterhin im Verborgenen geblieben war. Konnte das Rätsel mittlerweile gelöst werden?

Stardew Valley: Die Jagd nach dem letzten Geheimnis

Das besonders gut verschleierte Geheimnis, welches ConcernedApe in sein Spiel Stardew Valley eingebaut hat, kam erstmals im Releasejahr 2016 zur Sprache. In einem Interview mit PCGamer wurde der Entwickler gefragt, ob es noch etwas gibt, das Fans bisher nicht aufgefallen ist. Er antwortete mit Ja, mochte aber nicht zu viel verraten. Besonders bedeutend sei es nicht, aber „so eigenartig und obskur, dass ich nicht glaube, es wird jemals aufgedeckt„.

Diese Aussage verstanden Fans als Herausforderung und so begann die Jagd nach dem letzten Geheimnis. Auf Steam beispielsweise bildete sich eine Gruppe, die versuchte Hinweise zusammenzutragen, um der Lösung mit vereinten Kräften näherzukommen. Ruft man die entsprechende Seite heute auf, wird schnell klar, dass die Suche ins Nichts lief und sogar aktiv abgebrochen wurde. Grund dafür ist ein angeblicher Tweet von ConcernedApe aus dem Februar 2017, in dem er wohl behauptete, es gäbe keine weiteren Details mehr auszubuddeln.

Im April 2021, während des von Creator UnsurpassableZ veranstalteten Stardew Valley Cups, kommt die Frage nach ungelüfteten Geheimnissen erneut auf. Diesmal erklärt ConcernedApe: „Eine geheime Nachricht ist noch übrig, die nicht mehr wirklich relevant ist. Ursprünglich hat sie etwas aufgezeigt, das mittlerweile nicht mehr so stimmt. Ich glaube nicht, dass jemand weiß, worum es sich dabei handelt, denn es ist wirklich knifflig darauf zu stoßen“.

Stardew Valley: Ist das letzte Geheimnis überhaupt noch geheim?

Nun bleibt erstmal unklar, ob es sich hierbei um dieselbe Information handelt, die bereits 2016 besprochen wurde, oder Inhalte eines späteren Updates gemeint sind. Falls der Entwickler beides mal das gleiche Detail anspricht, wäre der Tweet, in dem er offene Rätsel verneint, reichlich verwirrend. Hinzu kommt, dass er im Oktober 2017, also einige Monate nach besagtem Post, in einem Q&A auf reddit von einer offenen Referenz zu „etwas“ sprach, die allerdings nach der sorgfältigen Durchforstung des Codes seitens Fans allein verbleibe.

Auch im Jahr 2023 kursierte in der Community die Frage, was denn der aktuelle Stand zum letzten Geheimnis sei und ob es tatsächlich weiterhin existiert oder nicht. Und sollte es gefunden worden sein: Worum handelt es sich und inwiefern ist die enthaltene Nachricht nicht mehr relevant? Theorien hierzu besagen unter anderem, dass ConcernedApe nur selbst nicht mitbekommen habe, dass jemand sein bestes Geheimnis bereits enttarnt hat oder dass es sich auf einer visuellen Meta-Ebene, wie einer bestimmten Formation von Objekten, vor im Code wühlenden Fans versteckt.

Immer noch tauchen neue Vermutungen auf, von denen die meisten aber zurückgewiesen werden, wenn es sich um einen Tipp handelt, der sich durch den komplett analysierten Code bestätigen lassen müsste. So zum Beispiel die Idee, dass eine Verbindung zu mysteriösen NPCs bestehe, die wohl bei Stürmen des Nachts einen Baum fällen. Mehrere Spieler*innen sollen dieses Phänomen beobachtet haben, Beweise finden sich jedoch nirgends.

Solange sich ConcernedApe nicht erneut und mit weiteren Hinweisen meldet, läuft das gemeinschaftliche Raten ins Leere. Nach Update 1.6 könnten außerdem neue Geheimnisse ihren Weg ins Spiel gefunden haben, die sich vorerst versteckt halten. Immerhin hat die neue Version von Stardew Valley einige harte Nüsse mitgebracht, die zwar bekannt sind, aber dennoch kaum jemand ohne Vorwissen findet.

