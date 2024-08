Stardew Valley-Fan teilt ultimativen Guide: So erreicht ihr mit allen maximale Freundschaft

Wenn ihr euch vornehmt, in Stardew Valley mit allen Charakteren maximales Freundschaftslevel freizuschalten, seid ihr unter Umständen lange beschäftigt. Selbst wenn eure Kisten vollgestopft mit den geliebten Items der Bewohner*innen von Pelikan Stadt sind, müsst ihr diese immer noch regelmäßig überbringen.

Um nicht den Großteil eurer Woche damit zu verbringen, die Empfänger*innen eurer Präsente nacheinander ausfindig zu machen und trotzdem möglichst schnell ihre Gunst zu gewinnen, ist sorgfältige Planung nötig. Ein Fan auf Reddit hat euch die Arbeit nun abgenommen.

Fan erstellt optimalen Plan zum Verteilen von Geschenken in Stardew Valley

Viele von euch kennen das Problem bestimmt: In eurem Rucksack lagern Geschenke für alle möglichen Charaktere, aber um die Lieferung durchzuführen, latscht ihr ewig von einer Übergabe zur anderen und sucht schlimmstenfalls verzweifelt nach NPCs. Einige Spieler*innen schrecken daher vielleicht vor der Aufgabe zurück, mit jeder und jedem von ihnen volle Herzen aufzufüllen. Dabei muss es gar nicht kompliziert und zeitaufwändig sein, wie Sunshine_OnTheLine auf Reddit erklärt.

Da er oder sie nach 300 Stunden feststellte, immer noch nicht all seine oder ihre Freundschaften auf das Maximum erhöht zu haben, kam die Idee zu einer neuen Strategie für den nächsten Spielstand. Statt sich täglich mit Geschenken auseinanderzusetzen und immer jemandem mit einem Item hinterher zu sein, überlegte er oder sie sich einen speziellen Tag in der Woche freizuschaufeln.

So ergibt sich eine Route durch die Stadt, in der alle Bewohner*innen berücksichtigt werden und die ihr euch möglichst leicht einprägen könnt. Der Urheber oder die Urheberin sagt immerhin selbst, dass ein Ziel bei der Erstellung des Guides war, kaum zeitliche Ausnahmen in Bezug auf die Aufenthaltsorte der Charaktere einzubauen. Wollt ihr der Empfehlung folgen, müsst ihr freitags die Farm um circa 11:00 (oder 11:30, wenn es regnet) in Richtung des Berges verlassen. Folgt dann, auch hier je nach einer von zwei Wettersituationen, der vorgegebenen Liste.

Sobald ihr den Weg ein paar Mal abgelaufen seid, werdet ihr wahrscheinlich selbst ohne nachzuschauen wissen, wo ihr lang müsst. In wenigen Fällen könnte euch die Jahreszeit etwas durcheinander bringen, da Hayley und Alex beispielsweise nur im Sommer am Eiscremestand zu finden sind. Denkt daran, für schnelle Fortschritte beim Freundschaftslevel gleichzeitig die Geburtstage der NPCs im Blick zu behalten. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr in Stardew Valley die perfekte Farm plant, können wir euch weiterhelfen.

