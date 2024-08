Stardew Valley: 5 äußerst fragwürdige Mods und wie ihr alle Charaktere zu Strohhalmen macht

Stardew Valley erfreut sich einer fleißigen Community an Modder*innen, die ihren kreativen Input dank des recht zugänglichen Aufbaus des Spiels gut umsetzen können. Wer also nach Update 1.6 immer noch Content vermisst, darf sich an der Theke von beispielsweise Nexusmod frei bedienen.

Hier finden sich unter anderem neue Charaktere, erweiterte Dialoge und praktische Anpassungen. Manch ein Angebot übersteigt auch die Vorstellung davon, mit welchen Extras sich Stardew Valley pimpen lässt. Oder hättet ihr erwartet, dass sich jemand vornimmt, alle Charaktere bis auf einen durch Strohhalme zu ersetzen?

Ein unstillbarer Durst – 5 alberne Mods für Stardew Valley

Das Konzept von „Strawdew Valley“ ist simpel: Alle Charaktere im Spiel werden nach Installation durch Strohhalme ersetzt, außer der Zauberer, denn der verwandelt sich in ein großes Wasserglas. Die NPCs bekommen alle individuelle, animierte Sprites und Porträts mit eingearbeiteten Erkennungsmerkmalen. So trägt Storhhalm-Harvey beispielsweise so wie sein menschliches Pendant auch einen markanten Bart.

Ursprung der Idee scheint ein Post im gemeinsamen GitHub für Stardew Valley-Modder*innen, wo Antoniko von seiner Eingebung berichtete. Als Antwort kam erstmal nur: „Ich hab das Gefühl, das hast du betrunken geschrieben„. Später schaltete sich ChefRude dazu und nahm sich der Herausforderung an.

Frittierte Farmtiere – 5 alberne Mods für Stardew Valley

Es gibt viele Mods, die das Aussehen der Farmtiere im Fokus haben und eigene Designs in den Ring werfen. Meist haben diese zum Ziel, die Niedlichkeit hochzuschrauben. Je nachdem, ob man Dino Nuggies als niedlich bezeichnen würde, tut „Dinosaur Nugget Farm Animals“ genau das. Eure Dinosaurier und deren Eier werden ersetzt mit knusprigen Filetstückchen.

Provokant gekleidet – 5 alberne Mods für Stardew Valley

Die lilafarbene Unterhose des Bürgermeisters ist in der Stardew Valley-Community ein großes Meme. Recht früh im Spiel wird man mit der Aufgabe betraut, Lewis Unterwäsche, die er wohl nach einer gemeinsamen Nacht mit Marnie hat liegen lassen, wiederzubeschaffen. Statt sie ihm diskret zu überreichen, lässt sich damit allerdings auch jede Menge Unsinn anstellen.

Zum Beispiel macht sie sich super als Zutat im jährlichen Luau oder auf der Produktauslage während des Jahrmarkts. Mit der Mod „Mayor’s Lucky Purple Shorts Hat“ dürft ihr dem Besitzer des Kleidungsstücks seine Scham noch ein bisschen deutlicher unter die Nase reiben, in dem ihr den Hosenbund um euren Kopf schnallt.

RIP Thaddäus – 5 alberne Mods für Stardew Valley

Ebenfalls in die Kategorie Meme-Mods zählt die Datei „Grandpa is Squidward choking on a fork“. Und damit erschließt sich der Gag auch sofort, denn statt des im Sterben liegenden Opas, von dem ihr zu Beginn die Farm erbt, bekommt ihr hier in der entsprechenden Sequenz einen bekannten Tintenfisch zu Gesicht, der K.O. gegangen ist, weil ihm eine Gabel im Hals steckt.

Dabei handelt es sich übrigens nicht um die einzige Mod mit Fingerzeig auf absurde Varianten der eigentlich traurigen Szene. Andere Anpassungen für Stardew Valley setzen zum Beispiel Peter Griffin an die Stelle des Großvaters oder lassen George und Evelyn Tischtennis auf seinem Bett spielen.

Die Saat der Freundschaft – 5 alberne Mods für Stardew Valley

Zum Schluss noch einmal eine besonders komische Mod, die ein wirklich ungewöhnliches Konzept innehat. Mit „People Seeds“ könnt NPCs zu Items umwandeln und diese, na ja, zu Samen weiterverarbeiten und anschließend ganz normal anpflanzen. Was genau auf dem Feld erwächst und was sich damit anstellen lässt, wird in der Beschreibung nicht verraten.

Es soll möglich sein, mit dem benötigten Zauberstab, der aus Charakteren Gegenstände macht, allen möglichen Unsinn anzustellen, den ihr aber laut der Urheberin oder dem Urheber selbst entdecken sollt. Falls euch das ein bisschen zu abgedreht ist, gibt es Magie-Zusätze für Stardew Valley übrigens auch in klassischerer Form.

Quellen: Nexusmod