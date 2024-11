Stardew Valley: Update 1.6 gibt es jetzt auch für Konsolen – trefft einen neuen „geheimen“ Freund

Rund sieben Monate nach dem Release auf dem PC dürfen sich nun auch endlich Konsolen- und Mobile-Spieler*innen über Update 1.6 für Stardew Valley freuen. Genauer gesagt ist es sogar Versionsnummer 1.6.9 beziehungsweise mittlerweile 1.6.10, die sogar noch einmal mehr Inhalte gewährt.

Sowohl auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S als auch auf der Nintendo Switch könnt ihr ab sofort mit dem Update loslegen. Alternativ steht der Patch auch für die iOS- und Android-Version zur Verfügung. Damit sind fortan alle Plattformen wieder auf dem gleichen Stand – und eine überraschende Neuerung gibt es obendrauf.

Die meisten Features von Update 1.6 kennen Spieler*innen auf dem PC schon, aber jetzt dürfen sie auch auf den Konsolen in Augenschein genommen werden. Unter anderem gibt es in Stardew Valley nun über 400 neue Items und Rezepte, eine komplett neue Farm und einiges mehr. Zudem könnt ihr an frischen Festaktivitäten teilnehmen oder euch auf die Jagd nach weiteren Geheimnissen begeben. Ihr könnt euch auch eine Schildkröte als Haustier ins Haus holen.

Wie schon bei der PC-Version empfiehlt ConcernedApe, einen neuen Speicherstand anzulegen. Eure bestehenden Farmen könnt ihr zwar weiterspielen, aber ihr lauft Gefahr, etliche Änderungen zu verpassen, die sich speziell auf das erste Jahr beziehen.

Die kompletten Patchnotes zu Stardew Valley 1.6 findet ihr auf der Webseite des Spiels. Macht euch allerdings darauf gefasst, dass ihr quasi einen halben Roman verschlingt, denn wie üblich sind die Änderungen sehr umfangreich und detailliert.

Ein neuer Freund taucht auf

Zeitgleich mit dem Konsolen-Update veröffentlichte ConcernedApe außerdem die Version 1.6.9, die direkt für alle Plattformen erschienen ist. Enthalten sind vor allem kleinere Bugfixes, aber auch ein neues Feature, welches ihr jedoch nur auf bestimmte Art und Weise auslöst.

Denn wie es in den Patchotes zu Update 1.6.9 heißt, taucht im geheimen Wald ein geheimnisvoller Freund auf, wenn ihr einen einzigartigen Gegenstand verliert. Über diesen könnt ihr besagtes Item zurückerhalten, sofern ihr über genügend Kleingeld verfügt. Darüber hinaus könnt ihr ab sofort legendäre Fische in Teiche platzieren und über neue Easter Eggs stolpern, wenn ihr die Augen offenhaltet.

Damit aber noch nicht genug: Mittlerweile steht sogar Patch 1.6.10 bereit. Dabei handelt es sich jedoch nur um einen Hotfix, der kleinere Bugs aus der Welt schafft. Unter anderem verschwinden zukünftig nicht mehr die Hühner auf der Meadow Farm, wenn ihr zu früh die Tür zum Stall öffnet.



Falls ihr Update 1.6 für Stardew Valley schon auf dem PC rauf und runter gespielt habt oder euch die Farming Sim nicht mehr so begeistert: Es gibt Alternativen, wie zum Beispiel ein Fan-Crossover mit Pokémon.

