Starfield: Mit dieser Mod könnt ihr entspannt im Autopilot fliegen

Gemütlich in der spacigen Lounge sitzen und die vorbeieilenden Sterne betrachten, in aller Ruhe mal den Stauraum aufräume oder etwas die Wohn- und Schlafzimmereinrichtung aufräumen. Und das, während man gerade zu einer anderen Galaxie unterwegs ist? Das war in Starfield bisher nicht möglich.

Eine Mod erlaubt es euch nun allerdings, interstellare Reisen zu unternehmen und dabei den Autopiloten einzustellen. Dieser übernimmt den Rest, während ihr euch um andere Dinge auf dem Schiff kümmert.

Starfield: Drei Stufen zum optimalen Tempo

Wie gewohnt, ist dieser – von User RealityIDR erstellte – zusätzliche Inhalt über die beliebte Modding-Page Nexusmods erhältlich und läuft unter dem Namen Astrogate. Bisher musstet ihr euch im Sitz eures Raumschiffs befinden, während ihr größere Entfernungen zwischen den Sternen zurückgelegt habt. Spieler*innen von Starfield hatten daher in der Vergangenheit vermehrt gefordert, dass Entwicklerstudio Bethesda doch eine Autopilot-Funktion implementieren würde.

Daraus wurde bisher nichts und so mussten mal wieder Modder*innen in die Bresche springen. Astrogate erlaubt es euch, zwischen den Gestirnen in drei Geschwindigkeitsstufen umherzureisen: dem Standardtempo für Reisen von Planeten zu umliegenden Himmelskörpern, die Stufe Intersystem für einen Flug in andere Systeme sowie den Distance-Mode für Entfernungen von 15 Lichtsekunden und mehr.

Destination und die gewünschte Geschwindigkeit eingegeben könnt ihr euch entspannt zurücklehnen – oder euch dem intergalaktischen Alltagsdingen widmen, für die ansonsten einfach nicht genug Zeit bleibt, wenn ihr euch im Cockpit konzentrieren müsst. Insgesamt verspricht euch die Mod-Beschreibung, dass ihr mehr Kontrolle über euer Schiff bekommt.

Die Mod könnt ihr zunächst nur auf dem PC installieren. RealityIDR gibt euch zudem Tipps, welche Mods ihr in Kombination nutzen solltet. Später im Jahr wird der DLC Shattered Space veröffentlicht, aber auch für die Zukunft hat Bethesda einige zusätzliche Erweiterungen für Starfield geplant.

Quelle: nexusmods.com