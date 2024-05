Neue Spiele & Trailer für die PS5: Alle Infos aus der State of Play

Noch vor dem Summer Game Fest hat Sony die Hose fallen lassen: In der State of Play Mai 2024 präsentierte das japanische Unternehmen mehrere neue und bekannte Spiele für die PS5 und PS VR2. Auch PC-Spieler wurden bedient.

Falls ihr zum Ausstrahlungszeitpunkt bereits geschlafen habt, müsst ihr nicht unbedingt die komplette Show nachholen. Wir fassen wir für euch die wichtigsten Ankündigungen, Trailer und Infos der State of Play kurz und knapp zusammen.

Das Highlight der State of Play vom Mai: Astro Bot

Bei der State of Play Mai 2024 fangen wir ganz hinten an, denn für den Schluss hob sich Sony Astro Bot auf, welches ganz eindeutig im Revier von Nintendos Lieblingsklempner wildert. Nachdem das niedliche Roboter-Maskottchen bisher nur Teil von Minispiel-Sammlungen und einem VR-Abenteuer gewesen ist, sowie als fester Bestandteil der PS5 ausgeliefert wird, bekommt es nun ein richtig großes Abenteuer.

Das präsentiert sich im ersten Trailer bereits als spaßiger 3D-Plattformer, der querbeet durch die PlayStation-Historie hüpft. Zu sehen sind zahlreiche bekannte Held*innen aus Sonys Spieleuniversum, darunter etwa PaRappa the Rapper, Kratos oder sogar die Wesen aus Journey. Und natürlich spielen auch die PlayStation-Konsolen und -Controller selbst eine wichtige Rolle.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer nach dem rund dreiminütigen Video richtig Lust aufs Spielen bekommt, muss sich noch ein paar Monate gedulden. Astro Bot erscheint am 6. September exklusiv für die PlayStation 5.

Silent Hill 2 Remake

Die Ankündigung des Remakes von Silent Hill 2 ist schon etwas länger her, aber nun steht der finale Releasetermin fest – sofern sich natürlich in den nächsten Woche keine Verschiebung anbahnt. Laut Konami wird die Neuauflage von Silent Hill 2 am 8. Oktober 2024 erscheinen, und zwar für PC und PlayStation 5.

Der Trailer während der State of Play hat zwar bereits einen guten Einblick gegeben, dennoch binden wir für euch an dieser Stelle lieber das fast 14 Minuten lange Gameplay-Video ein. Das veröffentlichte Konami im Anschluss an die State of Play und verrät deutlich mehr.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu sehen sind neben der natürlich sofort ins Auge fallenden besseren Grafik auch einige spielerische Überarbeitungen. Insbesondere das Kampfsystem erinnert an das Resident Evil 3 Remake. Ob die Entwickler*innen von Bloober Team damit den Nerv der Spielermasse treffen, wird sich schon bald herausstellen.

Monster Hunter Wilds

Auf den The Game Awards 2023 war Monster Hunter Wilds eine der ganz großen Ankündigungen. Im Rahmen der State of Play gab es nun erstmals wirklich Gameplay zu sehen, welches sich vor allem optisch prächtig präsentiert.

Die Charaktermodelle sind hochaufgelöst, die Monster mächtig und die Waffen wuchtig. Apropos: Letztere können nun offenbar auch während einer laufenden Jagd getauscht werden, was neue strategische Optionen offenbaren dürfte. Zu sehen gibt es außerdem den Wetterwechsel beziehungsweise Sandsturm, der bereits im Ankündigungstrailer angedeutet wurde.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen Releasetermin gibt es allerdings nicht. Monster Hunter Wilds soll jedoch 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Concord

Den Großteil der State of Play widmete Sony dem kommenden Helden-Shooter Concord. Dieser erhielt einerseits einen sehr ausführlichen Cinematic-Trailer, in der fünf Charaktere näher vorstellen – die offensichtliche Guardians of the Galaxy-Inspiration lässt grüßen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gab jedoch auch richtiges Gameplay zu sehen und hierbei erinnert Concord ein Stück weit eine Mischung aus Destiny und Overwatch. Ersteres ist jedoch nicht allzu überraschend, denn das Entwicklerteam Firewalk wurde unter anderem von Ex-Bungie-Mitarbeitenden gegründet. Gekämpft wird derweil in 5vs5-Matches, bei dem ihr nicht nur auf rohe Waffengewalt setzt. Stattdessen verfügen die jeweiligen Held*innen des Shooters auch über Spezialfähigkeiten, wie etwa eine Feuerwand, treffsichere Messer und so weiter.

Erscheinen wird Concord übrigens am 23. August 2024 für PlayStation 5 und PC. Außerdem wird es im Juli eine Beta geben, für die Vorbesteller*innen einen früheren Zugang erhalten.

Where Winds Meet

Einst als PC-exklusiv angekündigt, wurde während der State of Play bekannt, dass das vielversprechende Open-World-Action-Rollenspiel Where Winds Meet auch für die PlayStation 5 in Entwicklung ist. Als Spieler*in schlüpft ihr in die Rolle eines Schwertkämpfers oder einer Kämpferin im China der Ära der Zehn Reiche.

Das Rollenspiel soll, wenn es irgendwann veröffentlicht wird, jede Menge Entscheidungen bieten, die Einfluss auf den Verlauf der Handlung nehmen. Außerdem versprechen die Entwickler*innen ein komplexes, vielschichtiges Kampfsystem, spannende Bosskämpfe und etliches mehr.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen Releasetermin gibt es aber leider nicht. Vor 2025 solltet ihr jedoch mit einer Veröffentlichung von Where Winds Meet eher nicht rechnen.

Weitere spannende Ankündigungen der State of Play:

Marvel’s Rivals : Der Helden-Shooter rund um die Superhelden wird auch für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Im Juli soll eine erste geschlossene Beta stattfinden.

: Der Helden-Shooter rund um die Superhelden wird auch für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Im Juli soll eine erste geschlossene Beta stattfinden. Path of Exile 2 : Überraschenderweise wird der Diablo-Konkurrent von Anfang an für die Konsolen erscheinen. Los soll es Ende 2024 mit dem Early Access gehen. Bestätigt wurde außerdem ein Couch-Koop-Modus sowie Cross-Progression.

: Überraschenderweise wird der Diablo-Konkurrent von Anfang an für die Konsolen erscheinen. Los soll es mit dem Early Access gehen. Bestätigt wurde außerdem ein Couch-Koop-Modus sowie Cross-Progression. Ballad of Antara : Ein weiteres Action-Rollenspiel mit schicker Grafik wurde enthüllt. Im PS Blog wurde anschließend bestätigt, dass es sich um ein Free2Play-Spiel handelt.

: Ein weiteres Action-Rollenspiel mit schicker Grafik wurde enthüllt. Im PS Blog wurde anschließend bestätigt, dass es sich um ein Free2Play-Spiel handelt. Until Dawn : Die Neuauflage des Teenager-Horror-Spiels wird im Herbst 2024 erscheinen – übrigens auch für den PC.

: Die Neuauflage des Teenager-Horror-Spiels wird im Herbst 2024 erscheinen – übrigens auch für den PC. Dynasty Warriors Origins : Die stumpfen, völlig überdrehten Massenschlachten von Omega Force gehen 2025 in die nächste Runde.

: Die stumpfen, völlig überdrehten Massenschlachten von Omega Force gehen 2025 in die nächste Runde. Infinity Nikki : Das hübsche Open-World-Spiel eines ehemaligen Zelda-Entwicklers zeigt sich im neuen Trailer mit schicken Kleidern, einem passenden Foto-Modus und der Ankündigung eines Beta-Tests.

: Das hübsche Open-World-Spiel eines ehemaligen Zelda-Entwicklers zeigt sich im neuen Trailer mit schicken Kleidern, einem passenden Foto-Modus und der Ankündigung eines Beta-Tests. Skydance’s Behemoth : Auf der PlayStation VR2 dürft ihr im Herbst 2024 Schwerter schwingen und gegen riesige Feinde antreten – erinnert ein ganz klein wenig an Shadow of the Colossus.

: Auf der PlayStation VR2 dürft ihr im Herbst 2024 Schwerter schwingen und gegen riesige Feinde antreten – erinnert ein ganz klein wenig an Shadow of the Colossus. Alien – Rogue Incursion : Falls man schon immer mal beim Spielen richtig Angst bekommen wolltet, dann dürfte dieses VR-Abenteuer euer Ding sein.

: Falls man schon immer mal beim Spielen richtig Angst bekommen wolltet, dann dürfte dieses VR-Abenteuer euer Ding sein. God of War Ragnarök: Es war längst ein offenes Geheimnis, aber nun gibt es die Bestätigung. Kratos bisher letztes Abenteuer wird am 19. September 2024 für den PC erscheinen und umfasst direkt auch den Valhalla-DLC.

Und damit ist Schluss: Das waren alle Ankündigungen der State of Play vom Mai 2024. Wie hat euch die Show gefallen? Freut ihr euch auf ein Spiel nun ganz besonders oder vermisst ihr große Namen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Alternativ könnt ihr euch gedanklich bereits auf die kommenden PS Plus-Spiele einstellen, die wir euch vor kurzem vorgestellt haben.