Steam: 90 Prozent Rabatt – Eines der besten Jump’n’Runs bekommt ihr gerade für nicht einmal 2 Euro

Eine Zeit lang hatte das Jump’n’Run-Genre die Videospielwelt fest im Griff und bis heute hält ihr Hype an – wenn auch nicht mehr ganz so stark wie einst. Das beweisen frische Super Mario-Ableger gleichermaßen wie die eine oder andere interessante Indi-Idee. Einen besonders beliebten Vertreter bekommt ihr bei Steam gerade für nicht einmal zwei Euro.

Im Rahmen des Steam Summer Sale genießt ihr ohnehin satte Rabatte auf Top-Titel, doch das eine oder andere Highlight übersieht man im Schnäppchenwahn womöglich doch. So zum Beispiel auch Celeste – welches sich unter anderem auch mit der Must Play-Auszeichnung von Metacritic brüsten kann.

Steam: Im Summer Sale bekommt ihr das gefeierte Celeste gerade 90 Prozent günstiger

Diese kommt auch nicht von ungefähr: Bei Metacritic erzielt Celeste eine beeindruckende Bewertung von 92 von 100 möglichen Punkten. So kann sich das Story-starke Spiel bereits in der Liste der Best Games of All Time einen Platz sichern – sogar auf Platz 148 von über 13.000 Titeln, die sich dort finden. Und auch bei Steam selbst fallen die über 88.000 Rezensionen im Schnitt äußerst positiv aus.

Bei Celeste handelt es sich um ein vergleichsweise anspruchsvolleres Jump’n’Run, bei dem das recht simple Gameplay-Prinzip mit einer durchdachten, schlüssigen und emotionalisierenden Geschichte kombiniert wird. Damit dies auch ja nicht nach kürzester Zeit anödet, hat Indie-Entwickler Maddy Makes Games sein Werk mit einigen kniffligen Rätseln aufgepeppt, die euch so manches Mal vor eine harte Herausforderung stellen können.

Mit dem Rabatt bei Steam spart ihr gerade ganze 90 Prozent auf den ursprünglichen Preis, der sich auf Valves Spiele-Distributionsplattform auf ganze 19,50 Euro beläuft. Im Summer Sale müsst ihr so nur noch günstige 1,95 Euro löhnen – ein wahres Schnäppchen also, welches vermutlich nicht enttäuschen wird.

Wer sich die Indie-Perle sichern will, sollte sich beeilen: Das verlockende Angebot zu Celeste verschwindet – ebenso wie die Deals bei anderen Top-Titeln – schon am 11. Juli um 19 Uhr wieder aus dem Store, denn da endet die Sommeraktion von Valve. Auf welche Spiele ihr noch einen Blick im Steam Summer Sale werfen solltet, verraten wir an anderer Stelle.

Quelle: YouTube / Maddy Thorson, Metacritic, Steam