Steam Deck 2: Das sagt Valve jetzt über einen baldigen Nachfolger des Handheld-PCs

Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas steht vor der Tür und zahlreiche Hersteller sind vor Ort, um neuen Produkte anzukündigen und vorzustellen. Darunter AMD, welche die nächste Generation ihres Handheld-Chips präsentieren – und indirekt ein Steam Deck 2 angedeutet haben.

Die neue Ryzen Z2-Serie ist speziell für mobile Spiele-PCs ausgelegt und wird in gleich drei Versionen veröffentlicht. Zum Einsatz soll sie, so AMD, in Geräten von ASUS, Lenovo und Valve kommen. Kommt also doch früher als erwartet ein Nachfolger des Steam Decks? Valve hat schnell Stellung bezogen.

Steam Deck 2: Valve reagiert auf AMD-Gerüchte

Laut den englischsprachigen Kolleg*innen von videocardz erwähnte AMD im Pre-Briefing zur Ankündigung speziell die drei Hersteller, bei denen natürlich Valve hervorsticht. Immerhin ließ das Unternehmen in der Vergangenheit eher verlauten, dass ein Steam Deck 2 nicht so schnell erscheint – zu gering sei der Leistungssprung.

Hat der AMD Ryzen Z2 nun also unerwartet Valves Vorstellungen übertroffen? Nicht ganz. Offenbar war das Erwähnen des US-amerikanischen Konzerns nur ein Fehler, beziehungsweise sollte sich gar nicht speziell auf das Steam Deck beziehen. Das geht zumindest aus einem Beitrag von Pierre-Loup Griffais hervor, der bei Valve an der Entwicklung des Handheld-PCs beteiligt ist.

Auf der Social Media-Seite BlueSky schreibt Griffais, dass es kein Steam Deck mit dem neuen AMD-Chip gibt und auch nicht geben wird. „Ich schätze, die Präsentation sollte ausdrücken, dass die [Z2-]Serie für solche Produkte gedacht ist, und nicht etwas Bestimmtes ankündigen“, so der Beitrag abschließend.

Valve auf der CES vertreten

Auch wenn damit jede kurzfristige Hoffnung auf ein Steam Deck 2 verpufft, heißt das nicht, dass Handheld-PC-Fans auf der CES leer ausgehen. Bekannt ist bereits, dass Lenovo im Rahmen der Messe ein spezielles Event abhält, bei der auch Pierre-Loup Griffais als Vertreter Valves vor Ort ist.

Dieser wird zwar dann keinen Steam Deck-Nachfolger ankündigen, aber laut Gerüchten wird der Lenovo Legion Go S mit dem Steam-Betriebssystem ausgeliefert. Es wäre das erste Mal, dass ein Drittanbieter das von Valve entwickelte OS nutzt, anstatt wie sonst üblich eine Windows-Version.

Dieser Gaming-Handheld setzt dann vermutlich auf den Ryzen Z2, wobei vermutlich die Go-Variante zum Einsatz kommt. Diese fällt in Sachen Leistung knapper aus, bietet unter anderem nur 4 CPU-Kerne, und soll dadurch den Preis drücken. Die Standard-Ausgabe des Chips sowie die Extreme-Variante dürften hingegen eher für die teureren Versionen der neuen Lenovo Legion-Reihe infrage kommen.

Ob sich die aktuellen Gerüchte rund um Lenovo bewahrheiten, erfahren wir voraussichtlich am 7. Januar. Falls ihr gerade erst euer eigenes Steam Deck über Weihnachten erworben habt, verraten wir euch hier, wie ihr noch mehr aus dem Handheld-PC rausholt.

Quellen: videocardz, BlueSky / @plagman.bsky.social‬