Neue Steam Deck-Alternative: Zotac überzeugt mit besonders starkem Display

Schon seit längerem ist bekannt, dass auch Hardware-Hersteller Zotac an einer Alternative zum Steam Deck arbeitet. Nun fällt auf der gamescom 2024 der Startschuss für den Zotac Zone, der wie auch schon ASUS und MSI auf Windows als Betriebssystem setzt.

Bereits auf der Computex gewährte Zotac einen ersten Blick auf seine Vorstellung eines Handheld-PCs, nun gibt es weitere Details und auch einen Preis. Auf eine günstigere Alternative zum Steam Deck solltet ihr euch aber nicht einstellen, stattdessen konkurriert der Zone eher mit dem ROG Ally X.

Steam Deck-Alternative: Das Display als Prunkstück des Zotac Zone

Während das reine Äußere des Zotac Zone der Konkurrenz ähnelt, will der neue Handheld-PC vor allem mit seinem Display begeistern. Die sieben Zoll Bildschirmdiagonale und die 120 Hertz sind dabei erst einmal nicht sehr besonders, denn das bieten auch bereits das ASUS Rog Ally X und das MSI Claw. Zotac setzt allerdings auf AMOLED und einem Helligkeitswert von bis zu 800 Nits – da kann lediglich nur noch das Steam Deck OLED mithalten, wobei das maximal 90 Hertz schafft.

Durch das besonders helle und kräftige Display soll sich der Zotac Zone besonders dafür eignen, im Freien genutzt zu werden. Ob das tatsächlich der Fall ist, bleibt allerdings abzuwarten. Ohnehin dürfte dem mobilen Spielen der Akku einen Strich durch die Rechnung machen: Mit 48,5 Wattstunden fällt dieser etwas kleiner aus als beim Steam Deck OLED und ist der ASUS-Konkurrenz, die 80 Wh bietet, sogar deutlich unterlegen.

Eine Besonderheit bietet der Zotac Zone auch abseits des Displays: Die Controller-Tasten bieten sogenannte Hair-Trigger, sprich es gibt eine Möglichkeit, den Aktivierungsweg manuell zu verkürzen. Besonders in Ego-Shooter, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, soll das nützlich sein. Darüber sollen Hall-Effekt-Joysticks dem sogennanten Drift, also den mit der Zeit zunehmenden Abweichungen der Eingabemethode, vorbeugen.

Preis und Release des Zotac Zone

Im Inneren des Gehäuse arbeitet derweil ein bekanntes Muster: Eine AMD APU, bestehend aus einem Ryzen 7 Prozessor und eine RDNA 3-GPU, kombinimiert mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Außerdem ist eine SSD mit 512 Gigabyte Speicherplatz an Bord, auf der bereits Windows 11 vorinstalliert ist.

Preislich orientiert sich Zotac derweil ebenso an der ASUS-Konkurrenz: Der Zotac Zone kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 849,00 Euro und ist damit nur 50 Euro günstiger als das erst vor kurzem veröffentlichte ROG Ally X. Letzteres bietet jedoch deutlich mehr Akkuleistung und mehr Speicherplatz.

Mit dem Start der gamescom 2024 geht der Zotac Zone in den Vorverkauf. Erscheinen wird das Gerät schlussendlich am 12. September 2024. Und falls ihr zuschlagt und euch Windows 11 nicht zusagt, könnt ihr in Zukunft eventuell auf das Steam Deck OS wechseln.

Quelle: Pressemitteilung Zotac, YouTube / ZOTAC_Official