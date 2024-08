Steam Deck: 3 Angebote aus dem Steam Sale, die sich für den Handheld-PC lohnen

Fast täglich gibt es neue Angebote bei Steam, aber längst nicht jeder Rabatt ist wirklich einen Blick wert. Wir haben uns für euch durch die aktuellen Sales gepflügt und stellen euch drei Angebote vor, die sich besonders für Besitzer*innen eines Steam Decks lohnen.

Schließlich laufen nicht alle Spiele wunderbar auf dem kleinen Handheld-PC. Aus diesem Grund haben wir bei unseren Empfehlungen nicht nur auf die spielerische Qualität, sondern auch darauf geachtet, wie gut es sich auf dem Steam Deck spielt.

Steam Deck Empfehlung #1: Sun Haven

Wer Stardew Valley schon rauf und runter gespielt und sogar schon alle Inhalte von Update 1.6 zu Gesicht bekommen hat, der kann sich einer der besten Alternativen widmen: Sun Haven. Im März 2023 erschien die Vollversion der Farming Simulation nach rund zwei Jahren im Early Access und kann sich seitdem sehen lassen.

Sun Haven ist im Grunde ein noch größeres Stardew Valley: Es gibt mehr zu entdecken, es gibt viel mehr Magie und eine ordentliche Prise Fantasy. Wer zudem gerne dekoriert und individualisiert, kommt hier ebenso noch stärker auf seine Kosten. Zudem gibt es kein Erschöpfungssystem, weshalb ihr etwas freier im Planen eurer Zeit seid und nicht ständig schlafen müsst, weil es eurem Charakter irgendwann zu viel wird.

Eine weitere Ähnlichkeit zu Stardew Valley? Sun Haven läuft gut auf dem Steam Deck, auch wenn die Belastung der Hardware um einiges höher ausfällt. Während ConcernedApes Farming Sim nahezu mühelos 60 Bilder pro Sekunde erreicht, kann es bei Sun Haven hier und da etwas kniffliger sein. Dennoch: Eine Empfehlung ist der Titel der Pixel Sprout Studios auf jeden Fall. Aktuell gibt es ihn noch wenige Stunden für 10,49 Euro und damit 50 Prozent günstiger als sonst. Allerdings endet das Angebot bereits um 19:00 Uhr am heutigen Donnerstag, dem 8. August 2024.

Steam Deck Empfehlung #2: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Das zweite Angebot, welches sich unserer Meinung nach lohnt, ist eine durchgeknallte Superhelden-Truppe: Marvel’s Guardians of the Galaxy. Das Action-Adventure ist optisch ein echter Hingucker, bietet eine Story mit Herz und Humor und schafft es, den Comic-Wahnsinn der Vorlage gut einzufangen, wie auch schon unser Marvel-Ranking verrät.

Dabei schlüpft ihr allerdings nicht in die Rolle aller Mitglieder der Guardians, sondern steuert im Grunde nur Peter Quill alias Star-Lord. Dennoch kämpft ihr die meiste Zeit mit Groot, Gamora, Rocket Racoon und Drex zusammen, die jedoch unabhängig von euch agieren. Die Ausnahme bildet besonders starke Team-Angriffe, die schick inszeniert sind. Das Kampfsystem ist zwar auf Dauer etwas zu simpel, aber dennoch wissen die Guardians bis zum Schluss zu unterhalten.

Trotz des AAA-Status und der schicken Grafik samt Raytracing-Effekten läuft Marvel’s Guardians of the Galaxy auch auf dem Steam Deck, ist sogar verifiziert. Zwar müsst ihr optisch einige Abstriche in Kauf nehmen, kommt dafür die meiste Zeit jedoch auf stabile 30 Bilder pro Sekunde. Aktuell übrigens noch bis 12. August für gerade einmal 11,99 Euro statt der üblichen 59,99 Euro.

Steam Deck Empfehlung #3: Stray

Ihr mögt die rein objektiv betrachtet besten Haustiere? Maunzen und Miauen stört euch nicht? Dann solltet ihr auf jeden Fall Stray spielen. Das Katzen-Adventure sorgte beim Release 2022 für Aufsehen, wurde im selben Jahr schlussendlich als Bestes Indie-Spiel bei den The Game Awards ausgezeichnet.

Wer trotzdem bislang nicht zugeschlagen hat, kann das aktuell nachholen. Dann erwartet euch ein spielerisch weitgehend herkömmliches Adventure in einem dystopischen Zukunftssetting, in der ihr über Roboter statt Menschen stolpert. Ziel ist es, mit eurer nicht näher benannten Katze wieder zu euren vierbeinigen Freunden zurückzufinden, wobei ihr unterwegs einen spannenden Blick in die Cyberpunk-Welt werfen könnt.

Ähnlich wie Guardians of the Galaxy ist auch Stray für das Steam Deck verifiziert. Zwar müsst ihr die Grafikeinstellungen ein gutes Stück reduzieren, bekommt aber in Sachen Performance bis auf wenige Stellen so gut wie keine Probleme. Bis zum 12. August gibt es Stray noch bis zum 12. August für 16,79 Euro statt 27,99 Euro.

