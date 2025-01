Square Enix verlost Steam Deck: So habt ihr den Handheld-PC noch nie gesehen

In einer knappen Woche wandert Final Fantasy 7 Rebirth endlich auf den PC und wer den zweiten Teil der Trilogie unterwegs erleben möchte, darf dank Steam Deck-Verifizierung auch gleich jubeln.

Auf Twitter enthüllte Director Naoki Hamaguchi, dass Valve den Port von Rebirth offiziell abgenommen, sodass ihr euch auf keine störenden Problemnchen einstellen müsst. Und um diese Nachricht gebührend zu feiern, hat Square Enix dem Steam Deck gleich eine ganz besonders flauschige Verpackung verpasst.

Square Enix hüllt das Steam Deck in ein Chocobo-Gewand

Mit einem dreißig-sekündigen Video auf YouTube zeigt euch Square Enix das Steam Deck, wie ihr es noch nie gesehen habt: In dicken, gelben Flausch gehüllt mit ein paar auffälligen, in der gleichen Farben strahlenden Federn an der Rückseite sowie braunen Lederstreifen links und rechts mit den Schriftzügen des Unternehmens und von Final Fantasy 7 Rebirth.

Dazu kommt eine einzigartige Boot-Up-Animation im Chocobo-Theme inklusive des typischen „Kwehs“ von den gefiederten Final Fantasy-Maskottchen. Neben dem wirklich außergewöhnlichen Steam Deck selbst ist im Video natürlich auch nochmal zu sehen, wie Rebirth auf dem Handheld-PC läuft. Die frohe Kunde über die von Valve bestätigte Verifizierung teilte man ebenfalls erneut.

Wie man auf der offiziellen Website verrät, gibt es insgesamt drei Exemplare dieses flauschigen Steam Decks, die ihr wenig überraschend nicht einfach mit Geld kaufen könnt. Ob Square Enix ein Gewinnspiel plant oder ihr womöglich in einem Kunstwettbewerb eure kreativen Qualitäten unter Beweis stellen müsst, wollte man an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Stattdessen rät man euch, die Social-Media-Kanäle des Unternehmens im Blick zu behalten, um über etwaige Gelegenheiten auf dem Laufenden zu bleiben. Ob sich Final Fantasy 7 Rebirth überhaupt lohnt, egal ob auf dem Steam Deck oder der PlayStation 5, verrät derweil natürlich unser großer Test zum Spiel.

