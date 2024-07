Steam Deck: Kritik an der Verpackung – ein süßes Detail kann zum Nachteil werden

Wer bereits ein Steam Deck gekauft hat, der weiß, dass sich Valve bei der Gestaltung der Verpackung viel Mühe gegeben hat: Kleinere Easter Eggs verraten schon von Außen, dass es sich um ein Paket des Half-Life- und Portal-Entwicklers handeln muss.

Leider können die Artworks auch unfreiwillig ein Signal an fiese Langfinger senden. So zumindest heißt es derzeit in erneut aufkommender Kritik, denn immer wieder soll es zu gestohlenen Steam Decks kommen – und angeblich trägt Valves Verpackung dazu bei.

Steam Deck: Diese Referenz erkennen sogar Diebe

Worum es genau geht? Bestellt ihr über Valve ein Steam Deck, dann erhaltet ihr euren Handheld-PC im besten Fall innerhalb weniger Tage. Der Verpackungskarton macht dabei keinen Hehl daraus, was im Inneren steckt: Kleine Portal-Bilder signalisieren ganz klar, dass es sich um ein Steam Deck handeln muss. Ein Companion Cube verrät etwa, welche Seite nach oben gehört. Ein Karton mit Herzchen wiederum deutet an, dass das Paket besser nicht hin- und hergeworfen wird.

Was das Ganze mit Dieben zu tun hat? Laut mehreren Kommentaren im Steam Deck-Subreddit ist es wohl schon öfters vorgekommen, dass Kriminelle entsprechende Kartons geklaut haben. Schließlich würden auch gemeine Ganoven und Ganovinnen Portal kennen und entsprechend schnell feststellen können, dass im Karton ein mehrere hundert Euro teures Gerät steckt.

Vor allem in den USA kommt es gemäß der Nutzer*innen hin und wieder dazu, dass entsprechende Kartons einfach verschwinden. „Seit der Veröffentlichung des LCD-Modells hat es [diese Verpackung] für viel Diskussionsstoff gesorgt. Da es im Grunde Werbung für den Inhalt der Verpackung ist, macht es das Gerät für potenzielle Diebe leichter zu identifizieren“, schreibt beispielsweise der oder die Nutzer*in pcengine. Aber auch in Großbritannien gibt es offenbar solche Fälle, wie PurpleEsskay ausführt und eine Geschichte wiedergibt, in der ihm oder ihr fast das Steam Deck gestohlen wurde.

In den Kommentaren ist aufgrund solcher unangenehmen Erfahrungen der Wunsch zu lesen, Valve würde das Steam Deck in einem neutraleren Karton versenden. Immerhin wäre dann zumindest die Chance geringer, dass jemand noch beim Ausliefern den nicht gerade günstigen Handheld-PC entwendet. Falls ihr übrigens gerade erst die Bestellung hinter euch gebracht habt, haben wir für euch hier ein paar praktische Tipps fürs Steam Deck parat.

Quelle: Reddit / @Capable-Track2631