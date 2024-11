Steam Deck: Neues Modell kommt – schon am 19. November

Valve bringt ein besonderes Highlight für Gaming-Fans: Das Steam Deck OLED erscheint erstmals in einer limitierten Version in Weiß. Ab dem 19. November 2024 (00:00 Uhr) ist die Limited Edition des Handheld-Gaming-PC für 719,00 Euro weltweit in allen Versandregionen erhältlich, darunter die EU, USA, Kanada und Australien.

Die Limited Edition bringt die gleichen technischen Spezifikationen wie das 1-TB-Modell des Steam Deck OLED mit und hebt sich besonders durch das edle Weiß-Grau-Farbdesign ab. Auch das Zubehör bleibt im Stil: Die spezielle Tragetasche und das Mikrofasertuch werden exklusiv in Weiß geliefert und runden den Look der Limited Edition ab.

Exklusive Verfügbarkeit und Vorbestellbedingungen

Das neue Steam Deck OLED in der Sonderedition Weiß. Credit: VALVE

Das weiße Steam Deck OLED wird weltweit nur in begrenzter Stückzahl angeboten, wie es auf im Steam Store heißt. Die verfügbaren Einheiten verteilen sich proportional auf die einzelnen Verkaufsregionen, sodass es je nach Markt unterschiedliche Kontingente gibt. Um möglichst vielen Interessierten den Erwerb zu ermöglichen, beschränkt Valve den Kauf auf ein Gerät pro Account.

Zudem müssen Accounts, die das limitierte Modell erwerben möchten, bereits vor November 2024 mindestens einen Kauf bei Steam getätigt haben und dürfen keine negativen Einträge aufweisen.

Sobald die limitierte Edition ausverkauft ist, wird sie nicht mehr nachproduziert. Wer also Interesse an dem exklusiven Design hat, sollte sich das Datum vormerken. Valve bietet dafür einen speziellen Kalenderlink an, der weltweit die Zeit des Verkaufsstarts an die jeweilige Zeitzone anpasst. Ihr findet diese für Apple, Google und Outlook bei Steam.

Quellen: Pressemitteilung Steam, Steam Store

