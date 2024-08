Steam Deck: Eines der besten Spiele des Jahres jetzt endlich auf dem Handheld

Anfang des Jahres legte Ubisoft mit Prince of Persia: The Lost Crown einen überraschend starken Start hin. Mittlerweile sind einige Monate vergangen und jetzt gibt es das zweitjüngste Abenteuer des persischen Prinzen endlich auf Steam.

Wie nur allzu oft in den letzten Jahren verzichtete Ubisoft zu Beginn auf eine Veröffentlichung auf der größten PC-Plattform. Stattdessen war das Metroidvania bislang nur via Ubisoft Connect oder Epic Games Store erhältlich. Mit dem Steam Release gibt es aber nun kaum noch einen Grund, Prince of Persia: The Lost Crown zu ignorieren – insbesondere, wenn ihr auf dem Steam Deck spielt.

Steam Deck: Prince of Persia mit Rabatt gestartet

Rund sieben Monate hat sich Ubisoft Zeit gelassen, um Prince of Persia: The Lost Crown noch auf eine weitere Verkaufsplattform zu bringen. Seit den Abendstunden des 8. August 2024 ist Prince of Persia: The Lost Crown aber nun auf Steam erhältlich und das sogar direkt mit einem beachtlichen Rabatt.

Obwohl das Metroidvania normalerweise 39,99 Euro kostet, spart ihr derzeit noch bis zum 22. August satte 40 Prozent. Deshalb könnt ihr Prince of Persia: The Lost Crown aktuell für 23,99 Euro erwerben. Die Digital Deluxe Edition, die ein paar kosmetische Extras und eine nicht notwendige Anzeige für Schatztruhen umfasst, bekommt ihr sogar für den gleichen Preis als sogenanntes „Einführungsangebot“.

Ebenfalls spannend: Ein Bundle bestehend aus The Lost Crown und dem im Mai veröffentlichten The Rogue: Prince of Persia, welches für rund 36 Euro angeboten wird. Wer also gleich die doppelte und vor allem sehr unterschiedliche Prinzen-Power spüren möchte, kommt auf seine Kosten. Insbesondere, da beide Titel mit dem Steam Deck kompatibel sind.

Prince of Persia: The Lost Crown mit bis zu 90 FPS

Und im Falle von Prince of Persia: The Lost Crown haben die Entwickler*innen darauf geachtet, dass das Metroidvania wirklich gut läuft. Laut offiziellen Angaben sind problemlos auf Ultra-Einstellungen 60 FPS auf dem Steam Deck LCD möglich, während die OLED-Variante sogar bis zu 90 FPS bietet – das jeweilige Display wird also ausgereizt.

Tatsächlich sollen diese Infos auch der Wirklichkeit entsprechen, wie erste Nutzerkommentare verraten. Demnach läuft das Metroidvania-Abenteuer rund um den Prinzen-Leibwächter Sargon sehr flüssig und spielt sich richtig gut. Es gibt lediglich einen kleinen Schönheitsfehler: Als Auflösung wird offiziell nur eine 720p-Lösung angeboten, obwohl das Steam Deck eigentlich auf 1.280×800 setzt. Dadurch ergeben sich oben und unten jeweils zwei kleine schwarze Balken, die aber nicht allzu schlimm ins Gewicht fallen sollen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass ihr auch auf Steam zwingend einen Ubisoft-Account benötigt, um Prince of Persia: The Lost Crown zu spielen. Immerhin werden aber dieses Mal Achievements unterstützt, was bekanntlich nicht bei allen Ubisoft-Produktionen der Fall ist. Ob sich übrigens der Ausflug rein vom Gameplay her lohnt, verraten wir euch in unserem Test zu Prince of Persia: The Lost Crown.

