Steam: Neue kostenlose Demo zu einzigartigem Management-Spiel – eigenes MMORPG bauen und selbst testen

Was man nicht alles als Grundlage für ein Simulationsspiel nutzen kann – auch vor der Meta-Ebene, Videospiele selbst beziehungsweise deren Entwicklung zu simulieren, wird längst kein Halt mehr gemacht. Let’s Build a Dungeon zählt zu den Vertretern dieses spezifischen Genres.

Hier dürft ihr euch als Vorstands eines Game-Studios an einem ganz persönlichen MMORPG-Erlebnis austoben. Mit wie viel Spaß diese Aufgabe verbunden ist, lässt sich jetzt dank einer kostenlosen neuen Demo auf Steam herausfinden.

Let’s Buid a Dungeon-Demo lässt euch Rollenspiel entwerfen

Die wörtliche Zusammensetzung „Let’s Build a“ habt ihr vermutlich schon mal an anderer Stelle aufgeschnappt – und zwar durch den Titel Let’s Build a Zoo, den das Entwicklerstudio hinter Let’s Build a Dungeon im Jahre 2021 veröffentlichte. Nicht nur vom Namen her sind sich die Games ähnlich: Beide Male steht die Gestaltung und Verwaltung einer Geld-einbringenden Pixel-Umgebung im Vordergrund. In der Dungeon-Variante ist das allerdings kein süßer Zoo, sondern ein MMORPG.

Euer Hauptziel ist es, die Spieler*inne bei Laune zu halten, damit sie ihr Abo nicht kündigen und eure Investoren euch mit Stolz auf die Schulter klopfen können. In der Demo, die seit dem 4. Dezember auf Steam online ist, müsst ihr einen erfolgreichen Beta-Test durchführen. Als CEO eines aufstrebenden Spiele-Studios kümmert ihr euch unter anderem um Neuanstellungen, Werbekampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklungspläne.

Gleichzeitig seid ihr aber auch direkt in die Entwicklung mit eingebunden und baut eine Fantasy-Spielwelt voll von interessanten Orten und herausfordernden Quests. Hierfür steht euch eine große Auswahl an Items, Charakteren, Gegnern und Umgebungen zur Verfügung. Besonders spannend: Ihr dürft selbst nachspielen, was ihr zuvor geschaffen habt.

Let’s Build a Dungeon-Demo weckt Freude auf mehr

Auf Steam haben schon einige Nutzer*innen ihre Meinung zu der Demo von Let’s Build a Dungeon abgegeben. Das Gesamtbild ist durchaus positiv, nach aktuellem Stand lassen sich so gut wie alle abgegebenen Rezensionen durch einen in die Höhe gestreckten Daumen präsentieren. Unter anderem sind Aussagen wie „Lässt dich nach mehr sehnen!“ oder „100 Prozent wert, es auszutesten“ zu lesen.

Wann genau die Vollversion von Let’s Build a Dungeon erscheinen soll, ist bisher noch nicht klar. Wem die Probeversion gefallen hat, dem ist ein Wunschlisteneintrag zu empfehlen – dadurch werdet ihr zum Release benachrichtigt. Eine weitere brandneue kostenlose Demo findet ihr auf Steam gerade übrigens zum Action-Abenteuer The Alters.

Quellen: Steam / Let’s Build a Dungeon, YouTube / Springloaded Software