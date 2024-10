Diese 5 kostenlosen Cozy Game-Demos solltet ihr nicht verpassen – nur noch wenige Tage auf Steam

Der Herbst leitet die absolut perfekte Zeit ein, um zu Hause gemütlich im Schein einer Lichterkette und der Wärme eines Heißgetränks Cozy Games zu spielen. Um euch dieses Traumszenario mit Kostproben frischer Titel zu verfeinern, lohnt es noch bis zum 21. Oktober auf Steam vorbeizuschauen.

Dort ist nämlich gerade das Next Fest mit zeitlich begrenzten Demos zu über 2.500 bevorstehenden Spielen in vollem Gange. Wir haben für euch aus dieser Masse fünf besonders gemütlich klingende Games rausgesucht.

Demo zu Call of Boba auf Steam

Den Niedlichkeits-Regler hat Call of Boba bis zum Anschlag hochgedreht. Als knuddeliger Pinguin dürft ihr in diesem Cozy Game die Kunst der Herstellung von Boba-Tee meistern. Nur so könnt ihr euren vor dem Ruin stehenden Laden retten und die Gunst möglichst vieler Kunden und Kundinnen gewinnen.

Während ihr tagsüber noch fleißig süße Getränke zubereitet, wartet abends eine ganz andere Welt auf euch: Statt einem Boba-Becher klemmt dann nämlich eine Boba-Bazooka in eurer Hand. Könnt ihr eure Gegner besiegen, werdet ihr mit Inspirationen für neue Rezepte belohnt.

Hier ein Trailer zu Call of Boba:

Luma Island gratis auf Steam anspielen

Die Insel Luma Island hält eine Vielzahl an Möglichkeiten bereit, mit denen ihr euch einen vergnüglichen Tag gestalten könnt. Euch erwarten außerhalb eures eigenen Bauernhofs, den ihr frei nach euren Traum-Vorstellungen formt, beispielsweise Spinnenhöhlen und alte Tempel.

Nach getan Arbeit auf dem Feld und einer erfolgreichen Erkundungstour habt ihr vielleicht schon die Titel Farmer*in und Abenteurer*in verdient, das sind allerdings nicht die einzigen Berufe, die euch als Beschäftigung angeboten werden.

Hier noch ein Trailer zu Luma Island:

Critter Café

In der Welt von Critter Café treiben sich zauberhafte Kreaturen herum, die leider dazu neigen sich zu verirren und daher auf eure Hilfe angewiesen sind. Praktischerweise verfügt ihr über ein eigenes Café, das den armen Tieren als Zufluchtsort dienen kann.

Trefft ihr also beim Durchwandern von Portalen auf verlorene Seelen, steht deren neues zu Hause schon fest. Sicher angekommen, gibt es dort für sie ein Lokal zu bestaunen, dass ihr ganz nach eigenem Geschmack einrichten und dekorieren könnt. Neben dessen Nutzen als Auffangstation, finden sich hier natürlich auch Gäste ein, die bedient werden möchten.

Hier noch ein Trailer zu Critter Café:

Ein kurzer Blick auf Cozynauts

Firmen mit hohem Interesse an Gewinnen und wenig Rücksicht auf die Umwelt haben lauter vermüllte Planeten zurückgelassen. Als Teil der Cozynauts habt ihr euch der Heilung der zerstörten Gebiete verschrieben. Augestattet mit einem Müll-hungrigen Staubsauger tut ihr es dem tapferen Roboter Wall-E gleich – und räumt auf.

Für eure Mühen werdet ihr mit Recycling-Punkten belohnt, die sich in wertvolle Waren umtauschen lassen. Sammelt und craftet ihr genügend Materialien, entsteht aus den Einzelteilen eine eigene Basis, von der aus in die unbekannten Weiten erkunden könnt.

Hier noch ein Trailer zu Cozy Nauts:

Magical Bakery gratis ausprobieren

Zucker und Zauber kommen in Magical Bakery in einen Topf, um zusammen eine magische Bäckerei zu formen. Deren Theken mit allerlei Süßigkeiten zu füllen, fällt in eure Verantwortung. Dabei schwitzt ihr euch aber nicht nur vor dem Ofen ab, sondern leitet den Laden.

Keine Sorge, die harte Arbeit zahlt sich aus, und zwar spätestens, wenn ihr erlebt, wie eines eurer zauberhaften Teilchen dazu beiträgt, die Probleme eines Kunden oder einer Kundin zu lösen. Um regelmäßig solche Erfolge zu erzielen, müsst ihr dran bleiben und eure Fähigkeiten stetig weiterentwickeln.

Hier noch ein Trailer zu Magical Bakery:

