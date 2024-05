Steam: Bekannter Publisher feiert großes Jubiläum und spendiert saftige Rabatte – nur noch für kurze Zeit

Ein Geburtstag ist ein guter Grund zu feiern, weshalb Devolver Digital zum 15-jährigen Jubiläum auf Steam einen gigantischen Sale ausruft und alles rabattiert, was nicht bei drei auf dem Baum ist.

Der Publisher gehört neben Annapurna und Team17 zu den größten der Indie-Szene und die meisten kennen mindestens einen, vermutlich sogar mehrere Titel aus dem Portfolio des US-amerikanischen Unternehmens: Ob Gris, Cult of the Lamb, Hotline Miami oder Enter the Gungeon – in den meisten Indie-Toplisten hat sich Devolver Digital als Herausgeber einen Platz gesichert.

Steam: Die besten Angebote im Sale zu 15 Jahren Devolver Digital

Die 15 Jahre lange Geschichte des Publishers will Devolver Digital deshalb gebührend feiern und lädt euch zu den Festlichkeiten ein, die auf Steam stattfinden. Dort sind alle Spiele der Firma reduziert und verlocken mit unschlagbaren Rabatten von bis zu 80 Prozent. Wer selber gerne stöbert, findet die gesamte Bandbreite der Angebot auf der Aktionsseite auf Steam; wir haben uns aber die Freiheit genommen, einige besonders leckere Empfehlungen hier zu versammeln.

Mit dabei sind nicht nur 2024 frisch erschienene Neueinsteiger im Devolver-Portfolio, wie etwa das von uns getestete Pepper Grinder oder Children of the Sun mit jeweils 20 Prozent Rabatt, sondern auch einige echte Klassiker des Publishers wie The Messenger, Gris oder eben Hotline Miami. Im Folgenden erwartet auch ein bunter Mix von neu und alt, krass reduziert und nur leicht rabattiert sowie eine Prise aus vielen Genres:

Inscryption – 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

Pepper Grinder – 11,83 Euro (20 Prozent Rabatt)

Cult of the Lamb – 13,79 Euro (40 Prozent Rabatt)

Gunbrella – 8,87 Euro (40 Prozent Rabatt)

Pikuniku – 2,55 Euro (80 Prozent Rabatt)

The Swords of Ditto – 2,95 Euro (80 Prozent Rabatt)

The Messenger – 3,50 Euro (80 Prozent Rabatt)

Death's Door – 4,87 Euro (75 Prozent Rabatt)

Children of the Sun – 11,83 Euro (20 Prozent Rabatt)

Solltet ihr angesichts der Auswahl auf den Trichter gekommen sein und nun über einen oder gar mehrere Käufe nachdenken, ist aber ein wenig Tempo geboten: Nur noch bis zum 23. Mai, also dem kommenden Donnerstag, gilt die Aktion von Devolver Digital auf Steam. Stellt euch also am besten einen Wecker, wenn ihr noch Bedenkzeit benötigt und die Frage aufkommt, ob der Berg der ungespielten Titel nicht bereits zu hoch gewachsen ist oder noch ein, zwei Titel draufpassen.

Ebenfalls auf der Aktionsseite bei Steam zu sehen: Die kommenden Spiele von Devolver. Neben Neva, dem an Prinzessin Mononoke-erinnernden Titel von den Gris-Machern und Anger Foot, einem First-Person-Treter, ist dort natürlich auch Der Kühne Knappe aufgeführt. Die potenzielle Perle unterzog sich vor Kurzem eine Namensänderung, wir haben uns das Spiel letztes Jahr auf der gamescom angeschaut, als es noch The Plucky Squire hieß.