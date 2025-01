Steam: Warnung vor Betrügern – Bei dieser Nachricht solltet ihr sofort handeln

Steam ist eine der beliebtesten Plattformen weltweit und damit auch oft im Visier von Personen, die sich auf unrühmliche Art und Weise bereichern wollen. Seit kurzem gibt es eine neue Methode, auf die ihr dringend aufpassen solltet. Im schlimmsten Falle droht der Verlust eures Accounts.

Denn falls ihr auf den Trick hereinfallt, erhalten die Betrüger*innen Zugriff auf eurem Steam-Account und könnten damit Schindluder betreiben. Allerdings könnt ihr die entsprechende Masche ohne größere Probleme erkennen. Wir verraten, worauf ihr bei Steam achten müsst.

Steam: Bei dieser Nachricht sofort Fenster schließen

Solltet ihr in diesen Tagen eine Chat-Nachricht in Steam erhalten, die euch zu einem Playtest von Mafia: The Old Country oder Elden Ring Nightreign einlädt, ist das leider keine freudige Nachricht: Dabei handelt es sich um eine betrügerische Masche, die an eure Login-Daten gelangen möchte. Auf den Link in der Nachricht solltet ihr auf keinen Fall drücken, wie Nutzer*innen auf Reddit warnen.

Dieser führt euch nämlich nicht zu einer Möglichkeit, den Playtest anzunehmen, sondern lediglich auf eine gefälschte Steam-Webseite. Gebt ihr dort euer Login ein, erhalten die Betrüger*innen Zugriff auf eure Daten und könnten anschließend sogar euren Account übernehmen. Schließt daher lieber schnell das Chat-Fenster.

Lesetipp: Hier findet ihr alle aktuellen Infos zu Mafia: The Old Country

Besonders perfide: Auf den ersten Blick sieht die Nachricht sehr echt aus. Allerdings versendet Steam Einladungen zu Playtests und Betas nicht über das Chat-System, sondern als eigene Benachrichtigung. Zudem müsst ihr dann auf keinen Link klicken, sondern erhaltet für die Dauer des Betatests automatisch den Eintrag in eurer Bibliothek.

Schützt euren Steam-Account

Solltet ihr auf einen betrügerischen Link geklickt und sogar eure Daten eingegeben haben, ist euer Account in Gefahr. Ihr solltet umgehend euer Passwort ändern und darüber hinaus auch die Zwei-Faktor-Authentisierung einschalten, sofern noch nicht getan. Falls ihr euer Steam-Passwort auch noch bei anderen Diensten benutzt habt, solltet ihr es dort ebenso ändern.

Display content from www.reddit.com An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von www.reddit.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit es gar nicht aber erst dazu kommt, solltet ihr bei Nachrichten von euch unbekannten Personen sehr vorsichtig sein. Ignoriert am besten die Nachricht und meldet das Profil, insbesondere, wenn ihr euch eigentlich gar nicht für einen Beta-Test bei Steam angemeldet habt. Auch auf anderen Plattformen drehen Betrüger derzeit wieder stärker und locken mit Apps zu GTA 6 und anderen Spielen.

Quelle: Reddit / @nickhoude21