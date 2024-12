Super Mario Galaxy neu erlebt als Odyssey-Level – beeindruckendes Projekt von Fans

Wenn Videospiel-Software in die Hände programmierkundiger Fans gerät, entstehen daraus nicht selten geniale Projekte, deren Umsetzung sich anderweitig nie erträumen ließe. Im Kosmos von Super Mario verortet sich eine Community, die besonders für ihren Ehrgeiz und ihre Kreativität in Sachen Mods bekannt ist.

Innerhalb dieser hat sich nun ein Team dadurch hervorgetan, eine Eigenkreation im Code von Super Mario Odyssey angesetzt zu haben. Die Idee hinter dem Werk lautet, Super Mario Galaxy in Odyssey einzupflanzen. Dementsprechend heißt die entstehende Mischung beider Titel: Super Mario Odyssey – A Galaxy Story.

Mario Galaxy x Mario Odyssey: Fan-Mod werkelt an Mixtur

Ein erster Trailer zu der in Arbeit befindlichen Mod wurde kürzlich auf YouTube geteilt, wie Gaming Reinvented aufgezeigt hat. Etwas über 3 Minuten lang können wir dabei die Welt von Super Mario Galaxy, eingebettet in Super Mario Odyssey, betrachten. Bekannte Level aus dem Weltraum-Abenteuer lassen sich sofort wiedererkennen. Darunter zum Beispiel die Heimat der Bienen, die Insel der Pinguine und natürlich die Hub-Welt samt Sternenwarten.

Dem Video nach zu urteilen läuft das Spielerlebnis weitgehend flüssig und das aus der Ursprungssoftware extrahierte Gameplay ist voll funktionstüchtig. Sogar Feinde und Bosskämpfe aus dem Original konnten übernommen werden. Die 42 nachgebauten Galaxien müssen also nicht ohne gefährliche Kreaturen aufwarten.

Odyssey hält aber nicht einfach nur als Datenträger her, sondern stellt unter anderem die Benutzeroberfläche inklusive Anzeigen und das Prinzip der sammelbaren Monde, von denen es über 400 in der Mod zu entdecken gibt. Auch Mechaniken wie das ferngesteuerte Auto und die Übernahme von Gegenständen per Mütze haben die Verantwortlichen mit eingestreut.

Release der Mod im nächsten Jahr (hoffentlich)

2025 soll die Modifikation von Slycer und Kolleg*innen veröffentlicht werden. Obwohl die Rezeption den Kommentaren auf YouTube nach positiv ausfällt, lässt sich eine Sorge um die Reaktion von Rechteinhaber Nintendo nicht abschütteln. Ein Download der Software geschieht außerdem, sollte dafür Modding an der Switch notwendig sein, vermutlich nicht ganz ohne Komplikationen und Risikos, die hier nicht unerwähnt bleiben sollten.

Falls ihr daher lieber bei offiziellen Titeln rund um Super Mario bleiben wollt, findet ihr davon gerade einen im Nintendo eShop-Sale – neben vielen weiteren saftigen Angeboten.

