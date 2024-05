Super Mario 64 Builder lässt euch zum Designer eigener 3D-Welten werden

Die Trauer in der Fangemeinde war groß, als mit Super Mario Maker kürzlich ein umfangreicher Level-Builder und -Editor für Mario-Spiele offline ging. Wer sich nicht nur mit dem Nachfolger für die Nintendo Switch beschäftigen will, bekommt demnächst die Chance, sich hinter den Kulissen von Super Mario 64 auszutoben.

Denn was lange Zeit nicht möglich war: In Marios erstem 3D-Abenteuer selber kreativ werden und mit den Bausteinen, aus denen die Levels bestehen, eigene Welten bauen. Dies ändert sich nun mit dem Mario Builder 64.

Herausgebracht von Rovertronic und ArthurTilly, zeigt der Release-Trailer, wie man mit Bausteinen aus Super Mario 64 – von Gegnern und Münzen bis zu spielbekannten Designs – seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Einige von Fans gebaute Level sind sogar schon verfügbar; neben klassischen Herausforderungen wie „Erreiche die Spitze des Levels“ oder „Finde die 8 Roten Münzen“ sieht man im Trailer auch einen individuellen Bosskampf. Näher ist man einem Super Mario Maker in der dritten Dimension also noch nicht gekommen.

Mario Builder 64 has been released. Much time and effort was poured into this project and I couldn’t be happier to share it with all of you. Have fun! 😠pic.twitter.com/vRiubA0PFZ