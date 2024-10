System Shock: Cyberpunk-Juwel so echt wie noch nie – kostenlos zuschlagen

Kennt nur das Alteisen unter den Spiele-Veteranen: den Rollenspiel-Shooter System Shock aus dem Jahre 1994. Damals noch von den altehrwürdigen Looking Glass Studios (Dark Project: Der Meisterdieb) entwickelt, setzte den Grundstein nicht nur für die Fortsetzung System Shock 2 anno 1999, sondern auch die langlebige BioShock-Reihe.

Kein Wunder, lenkte doch sowohl bei System Shock 2 als auch BioShock (und nebenbei bemerkt auch The Dark Project) Spieleentwickler Ken Levine federführend die Geschicke – so wie jetzt auch beim kommenden Judas, der in vielerlei Hinsicht an die ganzen System- und BioShocks erinnert. Ebenfalls einen Namen gemacht haben sich die Nightdive Studios, mit Remasters zu solchen Pretiosen wie Shadow Man, Turok – oder eben ein vollwertiges Remake zum „echten“ Cyberpunk: System Shock. Eine neue, kostenlose VR-Mod macht das Spielerlebnis jetzt nahbarer denn je.

System Shock Remaster: Jetzt auch in der Virtuellen Realität erleben

Jetzt, im Jahre 2024, ziemlich genau 30 Jahre nach Veröffentlichung des Genre-definierendem System Shock, sind wir wie dank Large Language Models & Co. gefühlt so nahe an der Singularität dran, wie noch nie – würde der Urvater der Cyberpunk (Neuromancer), William Gibson, womöglich dieser Tage orakeln, wäre der Mann nicht bereits seit über 50 Jahren verstorben. Einer Vision, die aus einem Kopf eines Gibson stammen könnte, ist die Neuauflage von System Shock, die erst letztes Jahr veröffentlicht wurde – und durchschnitt „sehr gute“ Rezensionen auf Steam stehen für spielerische Qualitäten.

Nun also ist eine Fan-Modifikation erschienen, dank der ihr mit Über-KI Shodan wirklich auf Tuchfühlung gehen dürft. Denn: Die hier vorgestellte Mod, oder genauer Plugin für Unreal Engine VR, gestattet es euch, das System Shock Remake mit VR zu spielen. Bestandteil des Stücks Software ist etwa: 6DOF Motion Control, was euch gemäß des Kürzels 6DOF (ausgeschrieben „Six Degrees of Freedom“) die Bewegung im virtuellen Raum gestattet.

Zum Spielen benötigt ihr, natürlich neben dem Spiel an sich, oben erwähntes Plugin UEVR und ein passendes Profil – beides wird euch via GitHub zur Verfügung gestellt. Zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt dieser Meldung steht die VR-Anwendung für System Shock Remake ausschließlich für den PC zur Verfügung.

Apropos Systemfehler und Super-KIs: In unserem Test zu System Shock Remake krankt der Sci-Fi-Thriller an spielerischen Schwächen – darf dessen ungeachtet eine mehr als amtliche Testwertung abräumen.

Quellen: Twitter / @Flat2VR, GitHub / @praydog, @Ashok0