Fantasievolle Stardew Valley-Alternative mit Yokai und Verwandlungen: Tales of Seikyu vorgestellt

Farming- oder Lebenssimulationen im Stile von Stardew Valley schweben seit einiger Zeit auf einer Erfolgswelle: Noch dieses Jahr will auch der Entwickler ACE Entertaiment etwas vom Genrekuchen abhaben. Mit Tales of Seikyu hat das Team vor einiger Zeit ein neues Spiel angekündigt, dessen Entwicklung immer mehr an Fahrt aufnimmt.

Die erste Besonderheit? Das Szenario: Ihr landet im Feenreich Seikyu, welches ein Zufluchtsort für legendäre Kreaturen und einzigartige Bewohner ist. Vom Inari-Gott erhaltet ihr eine Farm, die ihr nach und nach zu einem Hotel ausbauen müsst. Das Ziel? Eure Besucher möglichst glücklich machen, während ihr selbst neue Fähigkeiten erlernt und euch auf die Suche nach merkwürdigen Geheimnisse begebt.

Tales of Seikyu: Anime-Stil mit Verwandlungskniff

Soweit noch relativ gewöhnlich, zeigen sich im Trailer zu Tales of Seikyu die eigentlichen Besonderheiten. Statt euch auf herkömmliche Werkzeuge verlassen zu müssen, könnt ihr euch in verschiedene Tiere und Fabelwesen verwandeln, um zum Beispiel Felder umzugraben, in tiefe Seen zu tauchen oder um schnell von A nach B zu fliegen. Das dürfte die Feldarbeit an einigen Stellen um einiges angenehmer gestalten, zudem ihr offenbar nicht abhängig von Gießkanne oder Spitzhacke seid.

Nebenbei könnt ihr neue Häuser und Zäune errichten, euch mit scharfen Schwert in Kämpfe stürzen oder mysteriöse Höhlen erkunden. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen und den verschiedenen Dorfbewohnern, darunter etwa ein Otter mit dem Namen Andolini, tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Tales of Seikyu soll in erster Linie ein Singleplayer-Erlebnis werden, wobei die Entwickler von Anfang an Koop-Möglichkeiten unterstützen wollen. Allerdings ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Nach einer überaus erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, bei der über 370.000 US-Dollar (circa 344.000 Euro) zusammengekommen sind, können die Entwickler*innen sich aber unbesorgt der Fertigstellung nähern.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits jetzt könnt ihr Tales of Seikyu via Steam auf die Wunschliste packen. Auf Valves Plattform soll die Farming-Sim auch Ende 2024 im Early Access starten, während die Vollversion aktuell für 2025 geplant ist. Alternativ könnt ihr bis dahin mit einem Bären ein eigenes Hotel betreiben.

Quelle: YouTube / ACE Entertainment, Steam, Kickstarter