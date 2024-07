Tekken 8: Auf diese Rückkehr haben viele Fans gewartet – Neuer DLC-Charakter ab August

Nanu, war der nicht eigentlich tot? Hätte man annehmen sollen, nach dem Ende des letzten Tekken-Ablegers. Nun kehrt Obermotz Heihachi Mishima aber in Tekken 8 zurück in die Kampfarena. Viele Fans dürfte es freuen, andere vielleicht langweilen.

Im Rahmen des Kampfspiel-Events EVO 2024 wurde nun von Bandai Namco ein Teaser veröffentlicht, der die vermeintlich triumphale Auferstehung des Oberhaupts des Mishima-Clans eindrucksvoll ankündigt. Dabei soll er als dritter DLC-Charakter schon überraschend bald zur Verfügung stehen.

Tekken 8: Oft besiegt, doch nicht kleinzukriegen

Sind wir doch mal ehrlich: In Tekken stirbt nie wirklich jemand. So oft, wie dort Charaktere nach mehr oder weniger finalen Kämpfen von Klippen geworfen wurden (in der Regel von nahen Familienangehörigen), um dann im nächsten Spiel wieder zum Roster zu gehören, ist schon auffällig. Dass Heihachi Mishima nach Tekken 7 wirklich raus aus der Nummer sein könnte, war anzunehmen, da er doch im üppigen Aufgebot vom Nachfolger, der Anfang dieses Jahres erschien, nicht zu erblicken war. Doch es gab Anzeichen…

Nun kehrt der Vater von Kazuya und Großvater von Jin wieder zurück. „Wir haben uns für die Story von Tekken 8 wirklich ins Zeug gelegt und den Fans schien das auch zu gefallen“, sagt Produzent Katsuhiro Harada im Interview mit IGN. „Und wir hatten das Gefühl, dass sie ihn vermissen würden, also haben wir uns entschieden, ihn zurückzubringen.“

Aber natürlich war das keine kurzfristige Bauchentscheidung; der Weg für Heihachi war gewissenmaßen schon vorher geebnet. Ein Teil davon war der neue Charakter Reina, die eine gewisse Verbindung zum Oberhaupt des Mishima-Clans zu haben scheint. Und auch das Logo zum 30-jährigen Jubiläum der Tekken-Reihe sieht nicht zufällig so aus. „Wenn man genau hinschaut, hat es ein bisschen die Silhouette von Heihachis Gesicht, oder?“, so Harada weiter. „Also ja, wir haben uns im Hintergrund darauf vorbereitet.“

Dritter DLC-Charakter schon im August

Tatsächlich gibt es sicherlich viele Fans, die sich darüber freuen, dass das vielleicht bekannteste Gesicht des Tekken-Franchise endlich wieder dabei ist. Aber nicht wenige hätten sich bestimmt auch etwas Veränderung gewünscht, die Rückkehr von nicht weniger traditionsreichen Charakteren wie Anna Williams oder Lei Wulong gefeiert, oder einen weiteren Auftritt von vergleichsweise neuen Kämpfer*innen wie Fahkumram oder Chloe begrüßt.

Ja, es gab Anzeichen – die Flügel im Jubiläumslogo sind unverkennbar ein Hinweis auf Heihachis schräge Frise. (Credits: Tekken Official)

Auftauchen soll Heihachi schon im August und damit deutlich früher als der im Vorfeld für den Herbst angekündigte DLC-Charakter. Fans können sich in naher Zukunft außerdem auf „The Dark Awakens“ freuen, den ersten Story-DLC, den die Reihe jemals hervorgebracht hat. Ab heute können Besitzer*innen des Charakter-Passes in Tekken 8 auf die Kämpferin Lidia Sobieska zugreifen; alle anderen haben ab 25. Juli die Möglichkeit dazu.

