„The Boys“-Antagonist Homelander prügelt sich jetzt in Mortal Kombat 1

Mit Homelander ist der fünfte große DLC-Charakter bei Mortal Kombat 1 aufgeschlagen – zumindest für die glücklichen Besitzer*innen der Premium Edition beziehungsweise des Kombat-Packs. Der unsympathische Superheld aus der Amazon Prime-Serie The Boys kommt damit rechtzeitig kurz vor Release der vierten Staffel in den Cast des Prügelspiels.

Mortal Kombat wäre nicht Mortal Kombat, wenn es nicht auch für diesen Charakter ein paar ebenso brutale wie kreative Finisher-Moves parat hätte. Und bei einem Franchise wie The Boys, das in vielen Sequenzen nicht minder brutal ist, bietet sich die ein oder andere Referenz auf die Vorlage an.

Mortal Kombat 1: Homelander mit Brutality-Zitat aus der Serie

So kann Homelander, wenn er seinen Kontrahent*innen in Mortal Kombat 1 auch das letzte Stückchen Leben aus der Energieleiste geprügelt hat, mit seinen Laseraugen einen fatalen Schlussstrich unter den Kampf ziehen. Dabei senst er nicht nur butterweich durch Fleisch und Knochen, sondern schmilzt Aug in Aug seinem Gegenüber das Gehirn an die Schädelrückwand – ganz so, wie er es auch schon in der Serie The Boys demonstriert hat.

Auch der Fatality-Move mit dem Flugzeug ist eine Reminiszenz an die Serienvorlage. Dabei setzt der Super“held“ zu einem wuchtigen Uppercut an, mit dem er seine Gegner*innen in luftige Höhen katapultiert, wo sie am Bug eines Flugzeugs zerschellen. Die sterblichen Überreste werden – zum Entsetzen der Passagier*innen – kurzerhand ins Triebwerk befördert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich übernimmt Homelander in einer Szene gegen einen spezifischen Gegner sogar eins zu eins ein Zitat aus der Serie – und es passt wie die Faust aufs Auge… beziehungsweise aufs Ohr. Mit einer Brutality-Attacke – einem besonders deftigen Finisher, mit dem ihr die letzte Lebensenergie aus euren Kontrahent*innen herauskitzelt – lässt Homelander seine Hände blitzschnell seitlich auf die Ohren seiner Gegner sausen… und zerfetzt dabei dessen beziehungsweise deren Trommelfell.

Kein blindes Verständnis bei Homelander

Diesen fiesen Move hat der blonde Übermensch auch in Staffel zwei der Serie angewendet – und zwar bei Blindspot, einem blinden Helden, der über ein besonders ausgeprägtes Hörvermögen verfügt. Vollführt ihr mit Homelander diese Brutality bei dem ebenfalls blinden Kenshi, wird sich dieser vor Schmerz auf dem Boden winden und der unsympathische Superheld lässt denselben Spruch los, den er in der entsprechenden Szene in der Serie gebracht hat… „Nur ein weiterer nutzloser, verdammter, blinder Typ.“ Nicht nett, nicht cool, aber so kennen wir Homelander – und es ist zumindest ein vom Entwicklerteam aufmerksam umgesetztes Detail.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die Premium Edition von Mortal Kombat 1 nicht besitzt, muss noch ein paar Tage warten und kann sich ab dem 11. Juni Homelander in sein Roster holen; zwei Tage danach startet die vierte Staffel The Boys auf Amazon Prime Video. Später im Juni kriegen die Prügelspiel-Fans mit Ferra den letzten Kameo-Charakter serviert, bevor im Laufe des Sommers auch der letzte Haupt-DLC-Charakter Takeda released wird.

Quelle: Twitter / @DIZZ_NH, Youtube / Mortal Kombat