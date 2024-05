The First Descendant: Entwickler laden zur letzten Open Beta – Achtminütiger Dev Talk im Video

Der Free-to-play-Koop-Shooter The First Descendant wird an diesem Wochenende in seinen letzten öffentlichen Playtest gehen. PC-Spieler*innen können sich auf der offiziellen Steam-Seite anmelden und einen letzten Blick auf das Spiel werfen, bevor es später im Jahr seinen offiziellen Release erfährt.

Entwickler Nexon ist im Rahmen dieser kurzen Preview und darüber hinaus natürlich immer offen für Feedback, damit sie bestmöglich an dem Spiel feilen und bis zum Release auf Hochglanz bringen können. In einem Video, in dem unter anderen auch die Entwickler*innen zu Wort kommen, zeigt man sich enthusiastisch.

The First Descendant: Bildgewaltige Koop-Schlacht um die Zukunft der Menschheit

In dem gut achtminütigen Video zu The First Descendant sehen wir zahlreiches Story-Material, das optisch einen äußerst soliden Eindruck macht, sowie die drei Rassen, die sich in einem interstellaren Kampf miteinander befinden; die mit schwerer Panzerung bewährten Vulgus (die optisch ein bisschen an Apocalypse aus X-Men erinnern), die gigantischen, wie mechanische Konstrukte wirkenden Colossi sowie die dritte Partei – die Descendants genannten Nachfahren der Menschheit – die den anderen gegenüber bei der Suche nach einem mystischen Artefakt einen Vorteil haben.

Im Entwickler-Talk erzählen Creative Director Joo Min-Seok sowie die Narrative Designer Baek Young-bin und Min Ja-young viel über die Welt und Prämisse von The First Descendant. Sie stellen die drei Hauptcharaktere Gley, Kyle und Bunny vor, die ihr in der Open Beta spielen könnt – danach werden euch noch mehr spielbare Figuren mit individueller Hintergrundgeschichte zur Verfügung stehen.

Der Loot-Shooter The First Descendant soll noch im Sommer 2024 für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und One sowie PC erscheinen, einen genaueren Releasezeitraum gibt es noch nicht. Mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern gleichzeitig könnt ihr euch im Kampf gegen gigantische Bosse oder Gegnermassen stellen. Ob das Spiel an die Beliebtheit anderer Koop-Shooter wie Helldivers 2 heranreichen kann, wird die Zukunft zeigen.

