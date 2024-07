The Legend of Zelda: Produzent freut sich auf das Lego-Set

Lego hat seine Hände bekanntlich in allen möglichen Themenbereichen im Spiel und greift so Fans von zahlreichen Franchises ab, von Star Wars über Harry Potter bis hin zu Marvel. Mit den Sets zu Super Mario und Animal Crossing sind seit einiger Zeit auch zwei von Nintendos beliebtesten IPs in der Klemmbausteinwelt vertreten. In Kürze kommt noch eine weitere hinzu.

Am September dürfen Fans von The Legend of Zelda sich über ein Lego-Set zum altehrwürdigen Deku-Baum freuen. Dies kann gleich in zwei verschiedenen Versionen gebaut werden. Serienproduzent Eiji Aonuma freut sich über die Kooperation.

Deku-Baum aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time und aus Breath of the Wild

In dem detaillierten Set, das aus exakt 2.500 Teilen besteht, sind neben Prinzessin Zelda auch drei verschiedene Versionen von Link enthalten. Das hängt mit der Option zusammen, den Deku-Baum aus zwei unterschiedlichen Spielen bauen zu können. „Ich bin wirklich aufgeregt, dass The Legend of Zelda der Welt von Lego beitritt, die so viele Menschen aller Altersgruppen kreativ berührt hat“, sagt Aonuma.

„Der Deku-Baum war das erste Element, das wir auf diese Weise repräsentiert sehen wollen. Mit dem Set kann eine Version aus Ocarina of Time oder eine aus Breath of the Wild gebaut werden, beide mit jeweils einzigartigen Details und Features. Ich kann es kaum erwarten, dass alle die Möglichkeit haben, diesen Teil der Zelda-Welt mit eigenen Händen zu errichten.“

Link und Zelda haben viele Items dabei und können sich – wie ihr – in originalgetreuen Details verlieren. (Credits: Lego)

Zum Deku-Baum aus Ocarina of Time gehören ein junger und ein erwachsener Link mit der typischen grünen Kokiri-Tunika, sogar stilecht mit Okarina und der Fee Navi. Um den Baum herum erheben sich die gefräßigen Dekuranha-Pflanzen; im Gebüsch ist sogar ein mysteriöser Mythenstein verborgen. Im altehrwürdigen Deku-Baum hat sich eine garstige Skulltula versteckt und ein kleiner Deku-Spross wächst im Grün. Sogar Links kleines Baumhaus aus dem Kokiri-Dorf ist dabei.

Der Deku-Baum im Look von Breath of the Wild ist von rosafarbenen Blüten bewachsen und einige Krogs inklusive Maronus tummeln sich um ihn herum. Link führt das halb durchsichtige Master-Schwert und einen Schild, Zelda hat einen Shiekah-Stein dabei – beide tragen das hellblaue Hylia-Gewand. Das Legend of Zelda-Set kann bereits vorbestellt werden um kommt am 1. September in den Handel. Allerdings wird es nicht ganz billig – 299,99 Euro müsst ihr für den Lego-Spaß berappen. Dass man aber auch ohne die offizielle Lizenz schicke Lego-Sets mit Zelda-Thematik bauen kann, könnt ihr hier sehen.