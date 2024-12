The Witcher 3: Wild Hunt überrascht jetzt dank kurioser Entdeckung – Details zu verworfenem Crossover

Was haben The Witcher und Cyberpunk gemeinsam? Genau, beide Franchises sind geistiges Eigentum von CD Projekt RED und damit, nun ja, so was wie Geschwister? Egal wie man es nennen mag, der geteilte Hintergrund ist nicht zu leugnen.

Warum also nicht mal ein wenig Cyberpunk in die Welt von The Witcher einstreuen, haben sich die Kolleg*innen beider Entwicklungs-Teams vor geraumer Zeit gedacht. Diesen Anschein erweckt zumindest ein Bericht, der die verdeckten und gestrichenen Inhalte von The Witcher 3: Wild Hunt zusammenträgt.

The Witcher 3: Wild Hunt mit gestrichener Cyberpunk-Szene

Beinah zehn Jahre ist es her, dass der neueste Ableger der The Witcher-Reihe eure Gaming-Systeme erreicht hat. Viel Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen, oder auch wie eine neugierige Wühlmaus nach unveröffentlichten Inhalten zu schnüffeln.

Zweiterer Aktivität hat sich ein Team aus bestehend aus den Mitgliedern Glassfish, Ferroxius, Moonknight und Crygreg hingegeben. Zusammen konnten sie ein unfassbar ausführliches Dokument zusammentragen, in dem sie alle ihnen bekannten Schnipsel angedachter, aber nie umgesetzter Pläne zu The Witcher 3 auflisten. Dieses Fundstück haben wir unter anderem Gamespot zu verdanken.

Falls ihr richtig tief ins Rabbit Hole eintauchen wollt, aber keine Lust habt viel zu lesen, dann gibt es hier ein Video zu den Hintergründen der Konzeptionierung von The Witcher 3: Wild Hunt:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besagter Text, der mit „What Lies Unseen“ betitelt wird und sich allein im ersten von drei Bänden über 500 Seiten erstreckt, enthält einen Abschnitt, der eine ursprüngliche Form der Quest „Durch Raum und Zeit“ beschreibt. In ihrer Reise durch das Multiversum sollten Geralt und Avallac’h anscheinend einen Abstecher in Night City einlegen und damit die Welt von Cyberpunk unsicher machen. Beide Charakteren wären der Stadt mit Abneigung begegnet, hätten aber zumindest deren technologische Fortschrittlichkeit gelobt.

Geralts Einfluss schaffte es nie nach Night City

Tatsächlich war vorgesehen, dass eine Aktion von Geralt die fremde Umgebung nachhaltig prägt: Eine Spende von ihm an eine von Armut geplagte Person hätte eben diese im Hauptspiel 2077 als plötzlich äußerst wohlhabendes Individuum dastehen lassen. Leider kam es nie zu der verbindenden Szene.

Während die Autor*innen von „What Lies Unseen“ in der Vergangenheit kramen, beschäftigen sich viele Fans von The Witcher lieber mit der Zukunft der Spiele-Reihe. Die hält unter anderem den Nachfolger von Teil 3 bereit, welcher schon jetzt für einiges an Diskussions-Material sorgt.

Quellen: Gamespot, github.com/glassfish777/WhatLiesUnseen, YouTube / xLetalis