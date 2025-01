The Witcher 4: Viel Expertise im neuen Open-World-Hit – CD Projekt Red mit eingespieltem Team

The Witcher 3: Wild Hunt gilt für viele Fans von Open World-Action-Rollenspiel als Vorzeigebeispiel, wie man eine umfangreiche Welt mit verzweigter Story und vielen interessanten Nebencharakteren in ein 80-Stunden-Spielerlebnis verpackt. Dabei folgte Studio CD Projekt Red nur der logischen Entwicklung der beiden ebenfalls großartigen Vorgänger.

Im vergangenen Monat folgte nun der erste Teaser zum vierten Teil der Witcher-Saga, die mit dem Fokus auf Protagonisten Ciri einen neuen Erzählstrang öffnet. Bei der Entstehung von Welt und Story können Fans erwarten, dass viel Expertise aus der Spielereihe seitens des polnischen Entwicklerstudios am Start ist.

The Witcher 4: Gleicher Story Director seit dem ersten Teil

Letzte Woche jährte sich zum zweiten Mal das Current-Gen-Update von The Witcher 3, dem – neben einigen Quality-of-Life-Optimierungen – auch eine neue Quest hinzugefügt wurde. Dort konnten sich die Entwickler*innen schon mal auf das vorbereiten, was sie auf ihrer Reise mit The Witcher 4 erwarten könnte. Es sei „ein perfekter Start, um das Gefühl wiederzubekommen“ gewesen, wie Narrative Director Philippp Weber schrieb.

Tatsächlich kann das kommende Witcher-Action-RPGauf einen potenziell großen Erfahrungsschatz zurückgreifen – zumindest sind bei CD Projekt Red noch eine Menge Leute unterwegs, die schon an The Witcher 3 gewerkelt haben. „Ungefähr 100 der damaligen Entwickler*innen arbeiten auch heute noch bei uns an verschiedenen Projekten“, konstatiert CEO Michał Nowakowski in einem Post auf Twitter.

Darunter seien viele Veteranen, die auch schon an The Witcher 1 und 2 mitgearbeitet haben, unter anderem sein Co-CEO Adam Badowski, der seit 2002 in dem Unternehmen sei. „Der leitende Story Director ist seit The Witcher 1 der gleiche“, und er selbst, Nowakowski, sei auch schon seit 20 Jahren dabei.

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass alle diese 100 Leute auch wirklich gerade an The Witcher 4 sitzen, bedenkt man, dass der polnische Spieleentwickler auch ein Remake zum ersten The Witcher wie auch einem Nachfolger zu Cyberpunk 2077 in der Pipeline hat. Vor zehn Jahren hätten über 200 Personen an The Witcher 3 gearbeitet, so Nowakowski weiter. Was ihr in The Witcher 4 unter anderem erwarten könnt, lest ihr hier.

