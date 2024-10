The Witcher-Serie: Vesemir kehrt zurück – mit neuem Gesicht

Zwar dürfte die Nachricht, dass Hexer Geralt in der vierten Staffel der The Witcher-Serie nicht länger von Henry Cavill, sondern von Liam Hemsworth verkörpert wird, noch immer den heißesten Diskussionspunkt darstellen.

Doch auch ein weiterer Fan-Favorit bekommt von Netflix ein frisches Gesicht verpasst. So kehrt Vesemir zwar mit Staffel 4 zurück, mit ihm allerdings nicht sein bisheriger Darsteller.

The Witcher-Serie auf Netflix: Vesemir ist zurück – doch Kim Bodnia fehlt

Mit Lambert und Coen kehren in der vierten Staffel der Netflix-Serie auch Paul Bullion und Zates Atour zurück ans Set von The Witcher. Ihnen folgt Vesemir, der in den bisherigen Episoden stets von Kim Bodnia verkörpert wurde. Dieser wurde Berichten zufolge nun aber kurzerhand ersetzt. Während wohl noch nicht feststeht, wer in die Rolle schlüpft, zeigen sich Fans derweil traurig gestimmt über die Nachricht.

Kim Bodnias Darstellung Vesemirs konnte gut und gerne zu den Highlights der zweiten Staffel der The Witcher-Serie gezählt werden, erweckte er doch den unter Fans beliebten Charakter hervorragend zum Leben – trotz einiger schwieriger Entscheidungen seitens der Autoren, die den Schauspieler wohl auch etwas limitiert haben dürften. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es große Schuhe für den Nachfolger Bodnias zu füllen gibt.

Derweil nimmt die Wiedervereinigung Geralts mit seinen Hexer-Brüdern immer mehr Gestalt an und beginnt so langsam, Detail um Detail spannender zu werden. Wann dies auch in der Serie so weit sein wird und wir daran teilhaben dürfen, ist aber unklar. Spekuliert wird hier bereits über den konkreten Folgenverlauf, sodass man die Witcher-Reunion in Episode 3 oder 4 vermutet. So oder so bekommen wir aber zu sehen, wie Liam Hemsworth sich an der Seite all seiner überlebenden Brüder schlägt.

Die vierte Staffel der The Witcher-Serie soll bereits in wenigen Wochen ihren Produktionsstand verlassen, ehe sich das Team einer wohlverdienten mehrmonatigen Drehpause widmet. Danach geht es wohl direkt mit Staffel 5, die gleichzeitig das Ende der The Witcher-Serie auf Netflix markiert, weiter. Währenddessen überraschte Neu-Geralt Liam Hemsworth die Witcher-Fans jüngst mit einem Geständnis, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten.

