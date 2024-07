Tiny Garden: Farming-Sim mit Polly Pocket-Feeling

Social- oder Farming Sims sind für viele Gamer*innen eine hervorragende Möglichkeit, abzuschalten und für eine Weile in eine kleine, private Welt mit Gemüsegarten, Wochenmärkten, Bauernhoftieren oder schrulligen Dorfbewohnern einzutauchen. Das spanische Entwicklerstudio Ao Norte bringt mit Tiny Garden den Twist eines beliebten Spielzeugs aus den 90ern mit rein.

Das über Kickstarter finanzierte Spiel bietet nämlich genau das, was der Titel andeutet – einen winzigen Garten, den ihr in einer kleinen Schatulle anlegt und euch so ein hübsches Bonsai-Paradies zurechtzieht.

Tiny Garden: Farming-Sim im Miniaturformat

Diese kleinen Gärten, ob mit Gemüsebeeten, Bäumen oder sogar Springbrunnen ausgestattet, scheinen in ihrer Schale genau in eine Hand zu passen – und erinnern damit an die fantasievollen Spielzeugwelten von Polly Pocket, die viele, die ihre Kindheit in den 90er Jahren verbracht haben, sicherlich noch kennen werden. In aufklappbaren Schatullen war die Miniaturwelt von Polly und ihren Freund*innen verborgen und obwohl sie oft nur etwa 10 bis 15 Zentimeter durchmaß, gab es viel zu entdecken und zu spielen. Ähnlich sieht es bei Tiny Garden aus.

Ihr sät Samen und Setzlinge und sorgt mit einer virtuellen Kurbel an eurer Schatulle dafür, dass sie schnell wachsen. Wenn ihr geerntet habt, könnt ihr eure Ware verkaufen, um euch Möbel und andere Einrichtungsgegenstände zu beschaffen. Mit diesen dürft ihr dann nach Herzenslaune (beziehungsweise soweit es der Raum zulässt) eure Wohnstätte – die sich im „Deckel“ der Schatulle befindet – und natürlich euren Tiny Garden bestücken und dekorieren.

„Entdecken und Experimentieren“ sollen bei dem Spiel im Fokus stehen, wie die Indie-Entwickler auf Kickstarter verraten. Tatsächlich waren die Polly Pocket-Spielzeuge eine Inspiration – auch wenn sie den Namen nicht nennen. „Wir versuchen, das Gefühl und die taktile Erfahrung der Plastikspielzeuge unserer Kindheit einzufangen. Tiny Garden ist eine Hommage an die schönen Momente, die sie uns beschert haben. Wir haben die Ästhetik des Spiels durch einfache Formen und leuchtende Farben entwickelt und möchten euch das Gefühl geben, dass ihr wirklich mit diesen Spielzeugen spielt.“

Für Ao Norte als Team ist das Spiel das Debüt, die Entwickler haben aber auch schon in anderen Projekten wie Scarf, Do Not Feed The Monkeys 2099 oder Ankora: Lost Days mitgewirkt. Tiny Garden soll – auch mit deutschen Texten – im Februar 2025 für die Nintendo Switch und auf PC (via Steam und itch.io) veröffentlicht werden.

Quellen: Youtube / Ao Norte, Kickstarter