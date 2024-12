Tiny Glade: Neues Update macht das Spiel zum Must-have für die Weihnachtszeit

Zu Weihnachten werden wir alle etwas ruhiger und gemütlicher und so manche*r tauscht gerne mal den Open-World-Fantasy-Kracher oder das Science-Fiction-Koop-Geballer gegen eine etwas gemächlichere Spielerfahrung. Farming Sims, Strategiespiele, Cozy Games – irgendetwas Entschleunigtes ohne großen Druck und mit viel Wohlfühlatmosphäre halt. So wie Tiny Glade.

Dieser romantische Diorama-Builder begeistert seine Fans seit rund drei Monaten und dürfte bei vielen auch zwischen Weihnachtssingen und Bratapfel hoch im Kurs stehen. Pünktlich zur besinnlichsten Jahreszeit kommt ein Update, das euch in Stimmung bringen soll – und mit einer lästigen Einschränkung aufräumt.

Bisher konntet ihr eure Häuser, Burgen und Türme in Tiny Glade nämlich nur mit 32 Lichtern dekorieren. Viel zu wenig natürlich, wenn man das am festlichsten und kitschigsten geschmückte Schloss weit und breit haben möchte. Deshalb haben die Entwickler*innen von Pounce Light das Limit nicht nur erhöht, sondern gleich ganz entfernt – beziehungsweise, um genau zu sein, auf 32.768 aufgestockt. Aber wer mehr als 32.768 Lichter an sein Bauwerk heften möchte, hat eh ganz andere Probleme.

https://twitter.com/PounceLight/status/1868701301636579733

Noch dazu könnt ihr die Farben der Lichter anpassen und somit wahre Deko-Highlights erschaffen und ganze Wunderwelten kreieren, wie Pounce Light auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal zeigen. Ebenso lässt sich die Lichtintensität dimmen oder so weit hochdrehen, dass euer Haus heller leuchtet als das der Griswolds an Heiligabend.

Mit dem Update erscheinen auch neue Gegenstände zufällig, während ihr eure Mauern zieht und Wege pflastert: Obst- und Brotstände, Holzbänke, Kürbiskarren oder Fässer mit Kerzen sind vielleicht nur kleine Details, lassen die Diorama-Welt allerdings belebter wirken. Die Objekte könnt ihr auch verschieben, drehen, duplizieren oder wieder entfernen.

Ab heute um bis zum nächsten Donnerstag, dem 2. Weihnachtsfeiertag, werdet ihr in Tiny Glade auch akustisch täglich aufs Neue in Weihnachtsstimmung versetzt. Sieben festliche Klänge haben sich die Entwickler*innen einfallen lassen. Das Update 1.11.0 ist ab heute verfügbar, die kompletten Patch Notes könnt ihr auf Steam einsehen. Wer derweil ganz kostenfrei in eine gemütliche und zuckersüße Welt eintauchen möchte, findet vielleicht in Infinity Nikki sein Herzblatt.

Quellen: Twitter / @PounceLight, Steam