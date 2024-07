Ubisoft erteilt lästiger Abzocke bei Star Wars Outlaws eine Abfuhr – für den Moment

Neben Assassin’s Creed: Shadows ist Star Wars Outlaws der sehnsüchtigst herbeigesehnte Releases dieses Jahr – zumindest aus dem Hause des Publishers Ubisoft. Während wir noch bis Mitte November im Schatten ausharren müssen, bis wir mit Ninja Naoe und Samurai Yasuke in den Stealth Modus gehen, dürft ihr bereits Ende August als Heldin Kay und ihrem flauschigen Begleiter Nix in eine weit, weiter entfernte Galaxis aufbrechen.

Bevor wir endlich den Blaster zücken, haben die englischsprachigen Kolleg*innen von Gamereactor den französischen Publisher zum Gespräch gebeten – dabei hat sich herauskristallisiert: Der Release von Star Wars Outlaws wird zum jetzigen Zeitpunkt mit keinen Mikrotransaktionen einhergehen. Inwiefern das Wörtchen „zum jetzigen Zeitpunkt“ ein Hintertürchen offen lassen könnte?

Bekommen wir bei Star Wars Outlaws wirklich keine Mikrotransaktionen?

Dass der Publisher aus dem Nachbarland im Zuge seiner Veranstaltung Ubisoft Forward ein an die zehn Minuten langes Gameplay-Video zu Outlaws präsentiert hat, dürfte mittlerweile bis in die hintersten Winkel der Milchstraße vorgedrungen sein. Auch, dass das Open World-Rollenspiel bereits am 30. August dieses Jahres als Vollpreistitel in veröffentlicht wird, ist sicher wie das „Möge die Macht mit dir sein“ im Jedi-Tempel.

Der Titel wird dabei in drei unterschiedlichen Editionen angeboten: als Standard, Gold und Ultimate. Am Interessantesten dürfte der Season Pass in Gold und Ultimate Edition sein. Darin enthalten sind die beiden DLCs Jabbas Schachzug und das Charakterpaket Kesselflieger – bei letzterem sieht Kay aus, als könne sie den Millennium-Falken unter zwölf Parsecs über die Kessel-Strecke schubsen.

Aber Han Solo beiseite: Wie Ubisoft jetzt gegenüber Gamereactor bestätigt hat, dürfte es jenseits der Extras aus Gold- und Ultimate-Editionen keine Mikrotransaktionen geben – zumindest anfangs. Konkret sagt der Ubisoft-Sprecher dazu: „Zum Start von Star Wars Outlaws werden die Spieler*innen die Möglichkeit haben, den Season Pass und das Ultimate Bundle separat zu erwerben – sofern ihr die Ultimate Edition nicht gekauft habt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird es keine weiteren In-Game-Käufe geben“, zitieren die Kolleg*innen. Nun muss aber niemand zwischen den Zeilen lesen, um zu erkennen: Da lässt sich Ubisoft Handlungsspielraum offen.

Im Charakterpaket „Kesselflieger“ sieht unsere intergalaktische Heldin aus, als hätte sich bei Schlitzohr Han Solo im Kleiderschrank gewildet. Credit: Ubisoft, Massive Entertainment

Warum trotzdem Mikrotransaktionen kommen könnten

Die Wortwahl Ubisofts ist eindeutig uneindeutig: Denn „zum jetzigen Zeitpunkt“ lässt natürlich Spielraum offen für nachgeschobene Mikrotransaktionen. Absolut abwegig wären kosmetische Zusatzinhalte und ähnliche Späße, die euch mit überschaubaren Preisschildern den Taler aus dem Portemonnaie luchsen, also nicht. Andererseits spräche obige Aussage auch dafür, dass man bei Ubisoft für die neue Star Wars-Open World schlicht Mikrotransaktionen noch nicht weitergedacht hat. Es bleibt abzuwarten, ob wir bald für einen schmalen Credit den Jar Jar Binks-Skin erhalten.

Apropos Gungans und sonstige Aliens: Jüngst haben wir uns mit den Entwickler*innen des heiß ersehnten Star Wars Outlaws zusammengesetzt und mit Mathias Karlson und Navid Khavari über alles geredet, was der Zeitraum zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rücckehr der Jedi-Ritter hergibt.

Quellen: Gamereactor, Ubisoft