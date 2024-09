Das „Ultimative Cozy Game ohne Stress“ gibt es jetzt auf der Nintendo Switch

Die wunderbare Wohlfühlwelt der Cozy Games wächst dieser Tage weiter, denn auf der Nintendo Switch hält eines von ihnen, welches bereits auf Steam als beliebter Geheimtipp gilt, Einzug.

Die Rede ist von Loddlenaut: Einem gemütlichen Unterwasserabenteuer, bei dem ihr als umweltbewusste*r Taucher*in den Meeresboden reinigt und die süßen Loddles großzieht – ganz ohne Stress.

Loddlenaut auf der Switch: Darum geht es im aquatischen Abenteuer

Loddlenaut ist womöglich nicht das „typische“ Cozy Game schlechthin, dennoch sprechen die Bewertungen auf Steam eine eindeutige Sprache. Bei über 1.500 Rezensionen kommt der Titel auf ein äußerst positives Rating und auch in den Kommentaren der Spielerinnen und Spieler spiegelt sich dies wider. So schreibt beispielsweise kibidragon, Loddlenaut sei „das ultimative „Cozy“ Game mit minimalem Stress, einem fesselnden Gameplayloop und einem chilligen Soundtrack.“

Auf dem Grund des Meeres sammelt ihr Müll, während ihr schleimigen Schmodder beseitigt und euch um herzerwärmenden Wesen kümmert, die ein wenig an alienartige Axolotl erinnern mögen. Als interstellare*r Meereshüter*in werden wir damit betraut, die Spuren der hiesigen Umweltverschmutzung zu bereinigen, die ein riesiger Raumfahrtkonzern hinterlassen hat.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei freundet ihr euch mit den im Ozean lebenden Loddles an, die sich im Laufe des Spiels je nach Futter und Pflege unterschiedlich entwickeln können und so jeweils andere einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen. Nebenbei erkundet ihr versunkene Konzernruinen und haucht den Ökosystemen des farbenfrohen Planeten ganz neues Leben ein. Besonders cool: Aus dem Müll, den ihr mit der Hilfe verschiedener Tools aufsammelt und beseitigt, könnt ihr weitere hilfreiche Gegenstände herstellen. Sinniges Recycling wird hier also direkt auf spielerische Art vorgelebt.

Mittlerweile hat das Cozy Game natürlich auch das ein oder andere Update erfahren, von denen alle auf der Nintendo Switch direkt zum Release enthalten sind. So könnt ihr beispielsweise mit dem Goddles-Update drei brandneue Höhlen erkunden, euch in ein geheimes sechstes Biom vor graben und ein neues System zum Gärtnern nutzen, um eigene Flora zu züchten und das Biom resistenter gegen Umweltverschmutzung zu machen. Loddlenaut gibt es ab jetzt auf der Nintendo Switch – interessierte PC-Spielerinnen und -Spieler finden es aber wie bereits erwähnt auf Steam.

Quellen: Steam, Nintendo eShop, YouTube / Nintendo of America