Ungewöhnliches Strategiespiel erscheint schon morgen – Übernehmt das Kommando über eine Ameisenkolonie

Am 7. November 2024 erscheint Empire of the Ants für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S. Entwickelt wurde das Strategiespiel von Microids, basierend auf dem Bestseller von Bernard Werber.

Spieler*innen übernehmen darin die Rolle von 103.683e, einer unerschütterlichen Ameise im Wald von Fontainebleau, die ihre Kolonie schützen und stärken muss. Die detailreich gestaltete Welt und der Bezug zur Tierwelt bieten eine frische Perspektive auf das Strategiespiel-Genre.

Microids Empire of the Ants: Strategiespiel in einer einzigartigen Welt

Im Strategiespiel Empire of the Ants zählen sowohl taktische Entscheidungen als auch das Geschick der Spieler*innen, ihre Kolonie in einer Welt voller Gefahren zu behaupten. Neben dem klassischen Aufbau von Einheiten und Ressourcen geht es auch darum, die Umwelt zu erkunden, neue Gebiete zu sichern und strategische Allianzen mit anderen Tieren einzugehen. Jede Bewegung und Entscheidung kann dabei den Unterschied ausmachen, ob die Kolonie wächst oder an Herausforderungen scheitert.

Durch die Vielfalt an Taktiken, die das Spiel bietet, haben Spieler*innen die Möglichkeit, komplexe Entscheidungen zu treffen. Die Erkundung des Waldes, der Aufbau einer mächtigen Kolonie und das Verteidigen der eigenen Ressourcen gegen Feinde sorgen für abwechslungsreiche Szenarien. Das Strategiespiel erfordert es auch, das Verhalten der Tiere in der Umgebung zu verstehen und, wenn möglich, Verbündete zu finden, um das eigene Überleben zu sichern.

So sieht das Gameplay aus

Mit einem Gameplay-Trailer bietet Publisher Microids einen ersten Einblick in die faszinierende Welt der Ameisen und die vielen Herausforderungen, die Spieler*innen im bevorstehenden Strategiespiel erwarten.

Wer sich schon jetzt auf das Abenteuer vorbereiten möchte, kann den Trailer auf YouTube ansehen und sich auf eine einzigartige Mischung aus Strategie, Natur und Erkundung freuen.

Schaut euch hier den Trailer zu Microids‘ Empire of the Ants an:

