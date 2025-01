Until Dawn: So soll das Gameplay im Film umgesetzt werden

Wer Until Dawn gespielt hat, wird das Gefühl gehabt haben, dass es wie ein interaktiver Film war. Die Entscheidungen einzelner Charaktere hatten großen Einfluss auf die Story und es gab eine Reihe verschiedener Enden, die man durch bestimmte Handlungen erreichen konnte – oder die es zu vermeiden galt.

Was lag da also näher, als wirklich einen Film aus dem Horror-Adventure von Supermassive Games zu machen. Doch was braucht ein Film, der auf einem Spiel basiert, das wie ein interaktiver Film ist? Ein First Look-Trailer mit Kommentaren von Regisseur und Produzent gibt Einblicke.

Until Dawn: Jedes Mal in einem neuen Horror-Genre

Wichtig ist für alle Fans des Spiels auf jeden Fall erst einmal zu wissen, dass der Film Until Dawn nicht die gleiche Story behandeln wird und auch die auftauchenden Charaktere andere sind. Er basiert also nur lose auf dem Narrative Adventure und soll viel mehr dessen Prämisse widerspiegeln. „Ich habe viel darüber nachgedacht, wie wir die Story weiterspinnen können, ohne dem Publikum mehr von dem zu geben, was sie schon kennen“, sagt Autor und Produzent Gary Dauberman („Es“, „The Nun“).

Er soll schon den selben Ton treffen und den gleichen Vibe versprühen, wie Regisseur David F. Sandberg („Lights out“, „Shazam!“) ergänzt. „Einer der kreativen Aspekte des Spiels ist, dass Spieler*innen verschiedene Entscheidungen treffen und auf unterschiedliche Weise sterben.“ Diese Idee wurde auf den Film übertragen.

So werden die handelnden Personen immer wieder in der Zeit zurückgeworfen. „Jedes Mal, wenn sie wieder ins Leben zurückkehren, ist es, als wären sie in einem euren Horror-Genre.“ Um diesem Hamsterrad des Wahnsinns zu entgehen, müssten sie bis zum Morgengrauen (also until dawn) überleben.

Until Dawn soll am 25. April in die Kinos kommen, einen richtigen Trailer dürfen wir aber davor noch erwarten. Des Weiteren steht mit Helldivers 2 ein weiteres Game aus dem Sony-Kosmos vor der Film-Adaption. Entwicklerstudio Arrowhead hat da aber anscheinend gar nicht so viel mitzureden, wie ihr hier lesen könnt.

