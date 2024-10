Until Dawn: Verfilmung des Horror-Adventures hat Release-Datum

Mit einer Remastered-Version hat Entwicklerstudio Supermassive Games sein Horror-Adventure Until Dawn kürzlich wieder zurück ins Gedächtnis und auf so manchen Bildschirm der Spielerinnen und Spieler geholt. Passenderweise, nachdem in diesem Jahr auch die Arbeit an einer Verfilmung angekündigt wurde.

Diese wurde nun mit einem Release-Datum bedacht. Der düstere Horrorstreifen soll im kommenden Frühjahr in die Kinos kommen. Ein Hollywood-Star, der schon im Spiel dabei war, wird auch im Film auftauchen.

Until Dawn: Auch schon ein zweiter Teil in Aussicht?

So schlüpft der Schwede Peter Stormare („American Gods“, „John Wick: Chapter 2“, „Constantine“) wieder in die Rolle des Dr. Alan J. Hill. Veröffentlicht wird der Film, bei dem David Sandberg („Shazam!“) Regie führt, voraussichtlich am 25. April 2025 – nur wenige Monate vor dem zehnjährigen Jubiläum des Spiels. Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, wie Sony Pictures mitteilte (via Gamespot).

Die Hollywood-Größen Rami Malek und Hayden Panettiere – schon beim Release von Until Dawn im Jahr 2015 neben Stormare die namhaftesten Mitglieder im Cast – kehren dagegen nicht zurück. Dass sie für einen eventuellen zweiten Teil des Spiels zur Verfügung stehen würden, scheint jedoch nicht ausgeschlossen, gibt es doch in Until Dawn Remastered zwei neu hinzugefügte Post-Credit-Szenen mit den Charakteren der beiden. Hat Supermassive Games also nach all der Zeit eine Fortsetzung im Hinterkopf?

Im Film besteht die zehnköpfige Gruppe junger Leute, die sich in einem verschneiten Bergresort mit mystischen Ungeheuern herumschlagen müssen, unter anderem aus Ella Rubin, Michael Cimino und Ji-young Yoo. Interessant wird sein zu sehen, wie nah sich der Streifen an der Vorlage bewegt und ob er das Ende für eine mögliche Fortsetzung offen hält.

An einer ganz anderen Spielefortsetzung, die für 2025 geplant ist, arbeitet Supermassive Games jedoch auf jeden Fall. Nachdem die Rechte an der Entwicklung von Tarsier Studios übernommen wurden, ist jetzt Little Nightmares 3 an der Reihe, das wir auf der gamescom schon einmal begeistert anspielen konnten.

Quellen: Gamespot